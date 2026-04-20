Дизпаливо по 90,11 грн: на яких АЗС Львова найдорожче пальне

АЗС у Львові. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 20 квітня, у Львові та Львівській області ціни на пальне дещо знизилися, однак залишаються на високому рівні. Найдорожчим видом пального традиційно залишається дизель, середня вартість якого перевищує 90 грн за літр. Водночас на різних АЗС ціни суттєво відрізняються.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Мінфіну.

Ціни на пальне у Львові 20 квітня

За даними моніторингу ринку, середня ціна бензину А-95 преміум у регіоні становить 76,60 грн за літр, звичайного А-95 — 72,81 грн, а бензину А-92 — 66,90 грн.

Дизельне пальне коштує в середньому 90,11 грн за літр, тоді як автогаз — 49,13 грн. При цьому найбільше за останній період подешевшало саме дизпаливо — на 1,45 грн.

Середні ціни на пальне на Львівщині 20 квітня/Мінфін

Якщо говорити про ціни на конкретних автозаправних станціях, то найдорожче пальне пропонують преміальні мережі. Зокрема, на SOCAR та WOG бензин А-95 коштує 75,90 грн за літр, а дизель — 91,90 грн, що є одним із найвищих показників у регіоні. Аналогічні ціни фіксують і на OKKO.

Водночас дешевші варіанти можна знайти на інших АЗС. Наприклад, у мережі Укрнафта бензин А-95 продають по 69,90 грн, дизель — по 88,50 грн, а бензин А-92 — 66,90 грн. Ще нижчі ціни на дизпаливо зафіксовані на БРСМ-Нафта — 88,49 грн за літр, що є одним із найдоступніших варіантів.

Автогаз традиційно залишається найдешевшим видом пального. Найнижчу ціну — близько 47,99 грн за літр — пропонує БРСМ-Нафта, тоді як у більшості великих мереж вона коливається в межах 49–49,90 грн.

Ціни на АЗС Львівщини 20 квітня/Мінфін

Таким чином, різниця у вартості пального між мережами АЗС у Львові може сягати кількох гривень за літр. Це робить моніторинг цін особливо актуальним для водіїв, які прагнуть оптимізувати витрати на заправку.

