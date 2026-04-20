Головна Львів Дизпаливо по 90,11 грн: на яких АЗС Львова найдорожче пальне

Дата публікації: 20 квітня 2026 14:17
АЗС у Львові. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 20 квітня, у Львові та Львівській області ціни на пальне дещо знизилися, однак залишаються на високому рівні. Найдорожчим видом пального традиційно залишається дизель, середня вартість якого перевищує 90 грн за літр. Водночас на різних АЗС ціни суттєво відрізняються.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Мінфіну.

Ціни на пальне у Львові 20 квітня

За даними моніторингу ринку, середня ціна бензину А-95 преміум у регіоні становить 76,60 грн за літр, звичайного А-95 — 72,81 грн, а бензину А-92 — 66,90 грн.

Дизельне пальне коштує в середньому 90,11 грн за літр, тоді як автогаз — 49,13 грн. При цьому найбільше за останній період подешевшало саме дизпаливо — на 1,45 грн.

null
Середні ціни на пальне на Львівщині 20 квітня/Мінфін

Якщо говорити про ціни на конкретних автозаправних станціях, то найдорожче пальне пропонують преміальні мережі. Зокрема, на SOCAR та WOG бензин А-95 коштує 75,90 грн за літр, а дизель — 91,90 грн, що є одним із найвищих показників у регіоні. Аналогічні ціни фіксують і на OKKO.

Читайте також:

Водночас дешевші варіанти можна знайти на інших АЗС. Наприклад, у мережі Укрнафта бензин А-95 продають по 69,90 грн, дизель — по 88,50 грн, а бензин А-92 — 66,90 грн. Ще нижчі ціни на дизпаливо зафіксовані на БРСМ-Нафта — 88,49 грн за літр, що є одним із найдоступніших варіантів.

Автогаз традиційно залишається найдешевшим видом пального. Найнижчу ціну — близько 47,99 грн за літр — пропонує БРСМ-Нафта, тоді як у більшості великих мереж вона коливається в межах 49–49,90 грн.

null
Ціни на АЗС Львівщини 20 квітня/Мінфін

Таким чином, різниця у вартості пального між мережами АЗС у Львові може сягати кількох гривень за літр. Це робить моніторинг цін особливо актуальним для водіїв, які прагнуть оптимізувати витрати на заправку.

Новини.LIVE інформували, що 20 квітня у Львові та області очікується значне погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують зливи та перший рівень небезпечності. Подекуди температура повітря знизиться до +3 °С.

Новини.LIVE також писали, що 19 квітня у Львові спостерігалося незначне здешевшання бензину та дизельного пального. Загалом на ринку спостерігається помірне коливання цін у бік зниження. Водночас автогаз та окремі марки бензину продовжують тримати стабільні позиції.

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Євтушенко Аліна
