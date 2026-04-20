Дизтопливо по 90,11 грн: на каких АЗС Львова самое дорогое топливо

АЗС во Львове. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 20 апреля, во Львове и Львовской области цены на топливо несколько снизились, однако остаются на высоком уровне. Самым дорогим видом топлива традиционно остается дизель, средняя стоимость которого превышает 90 грн за литр. В то же время на разных АЗС цены существенно отличаются.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на данные Минфина.

Цены на топливо во Львове 20 апреля

По данным мониторинга рынка, средняя цена бензина А-95 премиум в регионе составляет 76,60 грн за литр, обычного А-95 — 72,81 грн, а бензина А-92 — 66,90 грн.

Дизельное топливо стоит в среднем 90,11 грн за литр, тогда как автогаз — 49,13 грн. При этом больше всего за последний период подешевело именно дизтопливо — на 1,45 грн.

Средние цены на топливо на Львовщине 20 апреля/Минфин

Если говорить о ценах на конкретных автозаправочных станциях, то самое дорогое топливо предлагают премиальные сети. В частности, на SOCAR и WOG бензин А-95 стоит 75,90 грн за литр, а дизель — 91,90 грн, что является одним из самых высоких показателей в регионе. Аналогичные цены фиксируют и на OKKO.

В то же время более дешевые варианты можно найти на других АЗС. Например, в сети Укрнафта бензин А-95 продают по 69,90 грн, дизель — по 88,50 грн, а бензин А-92 — 66,90 грн. Еще более низкие цены на дизтопливо зафиксированы на БРСМ-Нафта — 88,49 грн за литр, что является одним из самых доступных вариантов.

Автогаз традиционно остается самым дешевым видом топлива. Самую низкую цену — около 47,99 грн за литр — предлагает БРСМ-Нафта, тогда как в большинстве крупных сетей она колеблется в пределах 49-49,90 грн.

Цены на АЗС Львовщины 20 апреля/Минфин

Таким образом, разница в стоимости топлива между сетями АЗС во Львове может достигать нескольких гривен за литр. Это делает мониторинг цен особенно актуальным для водителей, которые стремятся оптимизировать расходы на заправку.

Новини.LIVE информировали, что 20 апреля во Львове и области ожидается значительное ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют ливни и первый уровень опасности. Кое-где температура воздуха снизится до +3 °С.

Новини.LIVE также писали, что 19 апреля во Львове наблюдалось незначительное удешевление бензина и дизельного топлива. В целом на рынке наблюдается умеренное колебание цен в сторону снижения. В то же время автогаз и отдельные марки бензина продолжают держать стабильные позиции.