Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Дизтопливо по 88,93 грн: на каких АЗС Львова подешевел бензин

Дизтопливо по 88,93 грн: на каких АЗС Львова подешевел бензин

Ua ru
Дата публикации 21 апреля 2026 14:51
Дизтопливо по 88,93 грн: на каких АЗС Львова подешевел бензин
Украинская АЗС. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 21 апреля, во Львове и Львовской области цены на топливо в целом остаются стабильными, хотя отдельные позиции продолжают незначительно дешеветь. Самым дорогим видом топлива и в дальнейшем является дизель, который у части сетей превышает отметку 90 грн за литр. В то же время разница между АЗС остается ощутимой.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на данные Минфина.

Цены на топливо во Львове 21 апреля

По состоянию на 21 апреля средняя цена бензина А-95 премиум в регионе составляет около 76,43 грн за литр, обычного бензина А-95 — 72,70 грн, а А-92 — 66,90 грн.

Дизельное топливо в среднем стоит около 88,93 грн за литр и остается самым дорогим видом топлива, хотя именно оно демонстрирует наиболее заметное удешевление в последние дни. В то же время автогаз держится стабильно — на уровне примерно 49,13 грн за литр.

Ціни на пальну у Львові 21 квітня
Средние цены на топливо на Львовщине 21 апреля/Минфин

Сколько стоит топливо на АЗС Львова 21 апреля

Традиционно самые высокие цены в премиальных сетях. В частности, на SOCAR бензин А-95 стоит 75,90 грн за литр, а дизель — 91,90 грн. Аналогичные цены на бензин предлагают WOG и OKKO, где А-95 также продают по 75,90 грн, а дизель — около 89,90 грн.

Читайте также:

Несколько более дешевые варианты можно найти на других заправках. В сети Укрнафта бензин А-95 стоит 69,90 грн за литр, А-92 — 66,90 грн, а дизель — 87,90 грн. На AMIC цены немного выше: А-95 — 70,99 грн, дизель — 86,99 грн.

Среди более доступных предложений — БРСМ-Нафта, где бензин А-95 продают по 69,99 грн за литр, а дизель — 87,99 грн. В сети Chipo А-95 стоит 70,70 грн, дизель — 87,80 грн. На UPG бензин А-95 можно приобрести за 73,00 грн, дизель — за 87,00 грн.

Автогаз по-прежнему остается самым дешевым видом топлива. Самую низкую цену предлагает БРСМ-Нафта — 47,99 грн за литр, тогда как в большинстве других сетей она колеблется в пределах 48,5-49,9 грн.

Цены на АЗС Львовщины 21 апреля/Минфин

Таким образом, ситуация на рынке топлива во Львове остается относительно стабильной, однако разница в стоимости между различными сетями может достигать нескольких гривен за литр. Это позволяет водителям выбирать оптимальные варианты в зависимости от собственного бюджета.

Новини.LIVE информировали, что 20 апреля дизельное топливо во Львове стоило дороже — 90,11 грн за литр. В то же время бензин А-95 также стоил немного больше — 72,81 грн. Хотя цены на топливо отличаются в зависимости от АЗС.

Новини.LIVE писали, что во Львове и Львовской области цены на топливо начали снижать еще 19 апреля. Тогда сообщалось, что падают цены на дизельное топливо и бензин А-95. В воскресенье во Львове дизтопливо стоило 91,56 грн за литр.

Львов Львовская область Цены на топливо
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации