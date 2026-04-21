Дизтопливо по 88,93 грн: на каких АЗС Львова подешевел бензин

Во вторник, 21 апреля, во Львове и Львовской области цены на топливо в целом остаются стабильными, хотя отдельные позиции продолжают незначительно дешеветь. Самым дорогим видом топлива и в дальнейшем является дизель, который у части сетей превышает отметку 90 грн за литр. В то же время разница между АЗС остается ощутимой.

Цены на топливо во Львове 21 апреля

По состоянию на 21 апреля средняя цена бензина А-95 премиум в регионе составляет около 76,43 грн за литр, обычного бензина А-95 — 72,70 грн, а А-92 — 66,90 грн.

Дизельное топливо в среднем стоит около 88,93 грн за литр и остается самым дорогим видом топлива, хотя именно оно демонстрирует наиболее заметное удешевление в последние дни. В то же время автогаз держится стабильно — на уровне примерно 49,13 грн за литр.

Сколько стоит топливо на АЗС Львова 21 апреля

Традиционно самые высокие цены в премиальных сетях. В частности, на SOCAR бензин А-95 стоит 75,90 грн за литр, а дизель — 91,90 грн. Аналогичные цены на бензин предлагают WOG и OKKO, где А-95 также продают по 75,90 грн, а дизель — около 89,90 грн.

Несколько более дешевые варианты можно найти на других заправках. В сети Укрнафта бензин А-95 стоит 69,90 грн за литр, А-92 — 66,90 грн, а дизель — 87,90 грн. На AMIC цены немного выше: А-95 — 70,99 грн, дизель — 86,99 грн.

Среди более доступных предложений — БРСМ-Нафта, где бензин А-95 продают по 69,99 грн за литр, а дизель — 87,99 грн. В сети Chipo А-95 стоит 70,70 грн, дизель — 87,80 грн. На UPG бензин А-95 можно приобрести за 73,00 грн, дизель — за 87,00 грн.

Автогаз по-прежнему остается самым дешевым видом топлива. Самую низкую цену предлагает БРСМ-Нафта — 47,99 грн за литр, тогда как в большинстве других сетей она колеблется в пределах 48,5-49,9 грн.

Таким образом, ситуация на рынке топлива во Львове остается относительно стабильной, однако разница в стоимости между различными сетями может достигать нескольких гривен за литр. Это позволяет водителям выбирать оптимальные варианты в зависимости от собственного бюджета.

Новини.LIVE информировали, что 20 апреля дизельное топливо во Львове стоило дороже — 90,11 грн за литр. В то же время бензин А-95 также стоил немного больше — 72,81 грн. Хотя цены на топливо отличаются в зависимости от АЗС.

Новини.LIVE писали, что во Львове и Львовской области цены на топливо начали снижать еще 19 апреля. Тогда сообщалось, что падают цены на дизельное топливо и бензин А-95. В воскресенье во Львове дизтопливо стоило 91,56 грн за литр.