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До Львова прибули десять нових трамваїв від Євроінвестбанку — де курсуватиме новий транспорт

16 квітня 2024 20:51
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
До Львова прибули десять нових трамваїв від Євроінвестбанку — де курсуватиме новий транспорт
Новітні львівські тролейбуси від Євроінвестбанку. Фото: Мінінфраструктури
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

До Львова у вівторок, 16 квітня, прибули десять нових трамваїв від Європейського інвестиційного банку. Новий транспорт буде поєднувати центр міста з Сихівським житловим масивом.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури України.

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Як повідомляється, закупівля трамваїв для міста виступає частиною проєкту "Міський громадський транспорт України" — рамковим кредитом Євроінвестбанку на суму 200 млн євро. Проєкт направлений на забезпечення мерій міст та муніципальних транспортних компаній сучасним міським громадським транспортом. За проєкт відповідальні Мінінфраструктури та Мінфін України. 

До Львова прибули 10 нових трамваїв від Євроінвестбанку — де курсуватиме новий транспорт
Перевірка систем нового трамвая у депо. Джерело: Мінінфраструктури 

"Львів та інші міста, які беруть участь у проєкті ЄІБ "Міський громадський транспорт України", демонструють неабияку стійкість у виконанні поставлених завдань — чи то оновлення транспорту, чи то відновлення пошкоджених об'єктів — і покращують життя громадян всупереч усім викликам", — заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

До Львова прибули 10 нових трамваїв від Євроінвестбанку — де курсуватиме новий транспорт
Салон одного з новітніх трамваїв. Джерело: Мінінфраструктури 

Тепер десять нових п'ятисекційних низькопідлогових трамваїв вийдуть на маршрут, який з'єднує житловий масив Сихів з центром міста. Транспорт має широкі двері та сидіння, які пристосовані для маломобільних груп населення. Рішення розширити трамвайний парк Львова узгодили через проживання в місті 100 000 внутрішньо переміщених осіб з окупованих та прифронтових територій.

Нагадаємо, не так давно у Львові розпочали реставрацію чергового балкона в рамках програми співфінансування на головному фасаді будинку-памʼятки архітектури на вул. Кирила і Мефодія, 29.

А також виконувач обов'язків начальника Львівської митниці Андрій Кузнік прокоментував скандал за участю ексспівробітниці Юлії Дриги, яка хвалилася блогеру образом за вісім тисяч доларів, маючи річний дохід 136 тисяч гривень, заявивши, що жінку було після цього звільнено.

Мінінфраструктури
Мінфін
Львів
транспорт
Україна

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