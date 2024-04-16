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Во Львов прибыли десять новых трамваев от Евроинвестбанка — где будет курсировать новый транспорт

16 апреля 2024 20:51
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Во Львов прибыли десять новых трамваев от Евроинвестбанка — где будет курсировать новый транспорт
Новейшие львовские троллейбусы от Евроинвестбанка. Фото: Мининфраструктуры
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Во Львов во вторник, 16 апреля, прибыли десять новых трамваев от Европейского инвестиционного банка. Новый транспорт будет совмещать центр города с Сыховским жилмассивом.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры Украины.

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Как сообщается, закупка трамваев для города выступает частью проекта "Городской общественный транспорт Украины" — рамочным кредитом Евроинвестбанка на сумму 200 млн евро. Проект направлен на обеспечение мэрий городов и муниципальных транспортных компаний современным городским общественным транспортом. За проект ответственны Мининфраструктуры и Минфин Украины.

Во Львов прибыли 10 новых трамваев от Евроинвестбанка - где будет курсировать новый транспорт
Проверка систем нового трамвая в депо. Источник: Мининфраструктуры

"Львов и другие города, участвующие в проекте ЕИБ "Городской общественный транспорт Украины", демонстрируют изрядную устойчивость в выполнении поставленных задач — будь то обновление транспорта или восстановление поврежденных объектов — и улучшают жизнь граждан вопреки всем вызовам", — заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Во Львов прибыли 10 новых трамваев от Евроинвестбанка - где будет курсировать новый транспорт
Салон одного из новейших трамваев. Источник: Мининфраструктуры

Теперь десять новых пятисекционных низкопольных трамваев выйдут на маршрут, соединяющий жилмассив Сихов с центром города. Транспорт имеет широкую дверь и сиденья, которые приспособлены для маломобильных групп населения. Решение расширить трамвайный парк Львова согласовали из-за проживания в городе 100 000 внутренне перемещенных лиц с оккупированных и прифронтовых территорий.

Напомним, недавно во Львове начали реставрацию очередного балкона в рамках программы софинансирования на главном фасаде дома-памятника архитектуры на ул. Кирилла и Мефодия, 29.

А также исполняющий обязанности начальника Львовской таможни Андрей Кузник прокомментировал скандал с участием экс-сотрудницы Юлии Дриги, которая хвасталась блогеру образом за восемь тысяч долларов, имея годовой доход 136 тысяч гривен, заявив, что женщина была после этого уволена.

Мининфраструктуры
Минфин
Львов
транспорт
Украина

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