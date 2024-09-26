Контрабанда техніки Apple — на Львівщині БЕБ викрили схему провезення товарів

Виявлена техніка, яку намагались незаконно провезти. Фото: БЕБ

У Львівській області детективи Бюро економічної безпеки викрили групу людей, які влаштували бізнес на незаконному перевезенні гуртових партій продукції відомого виробника техніки. Надалі її мали продати в торгових мережах Львівщини.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ у четвер, 26 вересня.

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Скуповували техніку за кордоном

В Україну завозили техніку, яку приховували від митного контролю. Її закуповували за кордоном. Серед товарів були ліквідаційні лоти "Amazon", які здебільшого купують у сторонніх осіб в країнах Європейського Союзу, США та Китаю. Цікаво, що для перетину кордону, організатори оборудки використовували жінок.

Жінки могли за добу перетнути КПП "Мостиська-Пшемисль" від трьох до семи разів та перенести з собою в особистих речах до семи телефонів.

Детективи БЕБ під час обшуків вилучили:

88 штук iPhone 16 pro/16 pro max;

2 штуки iPhone 15 Pro Max;

AirPods 4;

AirPods Max with case;

Apple Watch 10 series.

Наразі розпочато досудове розслідування.

Нагадаємо, нещодавно у Львівській області теж виявили партію техніки, яку намагались незаконно завезти в Україну поза митним контролем. Загальна вартість техніки становила 3 млн гривень.

Також там зупинили водія буса, який намагався провезти партію сигарет за кордон.