Контрабанда техніки Apple — на Львівщині БЕБ викрили схему провезення товарів

До оборудки залучали жінок — на Львівщині викрили канал контрабанди техніки
У Львівській області детективи Бюро економічної безпеки викрили групу людей, які влаштували бізнес на незаконному перевезенні гуртових партій продукції відомого виробника техніки. Надалі її мали продати в торгових мережах Львівщини.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ у четвер, 26 вересня.
Скуповували техніку за кордоном
В Україну завозили техніку, яку приховували від митного контролю. Її закуповували за кордоном. Серед товарів були ліквідаційні лоти "Amazon", які здебільшого купують у сторонніх осіб в країнах Європейського Союзу, США та Китаю. Цікаво, що для перетину кордону, організатори оборудки використовували жінок.
Жінки могли за добу перетнути КПП "Мостиська-Пшемисль" від трьох до семи разів та перенести з собою в особистих речах до семи телефонів.
Детективи БЕБ під час обшуків вилучили:
- 88 штук iPhone 16 pro/16 pro max;
- 2 штуки iPhone 15 Pro Max;
- AirPods 4;
- AirPods Max with case;
- Apple Watch 10 series.
Наразі розпочато досудове розслідування.
Нагадаємо, нещодавно у Львівській області теж виявили партію техніки, яку намагались незаконно завезти в Україну поза митним контролем. Загальна вартість техніки становила 3 млн гривень.
Також там зупинили водія буса, який намагався провезти партію сигарет за кордон.
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