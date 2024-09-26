Контрабанда техники Apple - на Львовщине БЭБ разоблачили схему провоза товаров

Обнаруженная техника, которую пытались незаконно провезти. Фото: БЭБ

Во Львовской области детективы Бюро экономической безопасности разоблачили группу людей, устроивших бизнес на незаконной перевозке оптовых партий продукции известного производителя техники. В дальнейшем ее должны были продать в торговых сетях Львовщины.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ в четверг, 26 сентября.

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Скупали технику за границей

В Украину завозили технику, скрываемую от таможенного контроля. Ее закупали за границей. Среди товаров были ликвидационные лоты "Amazon", которые в большинстве своем покупают у посторонних лиц в странах Европейского Союза, США и Китая. Интересно, что для пересечения границы, организаторы сделки использовали женщин.

Женщины могли в сутки пересечь КПП "Мостиска-Пшемысль" от трех до семи раз и перенести с собой в личных вещах до семи телефонов.

Детективы БЭБ во время обысков изъяли:

88 штук iPhone 16 pro/16 pro max;

2 штуки iPhone 15 Pro Max;

AirPods 4;

AirPods Max with case;

Apple Watch 10 Series.

В настоящее время начато досудебное расследование.

Напомним, недавно во Львовской области тоже обнаружили партию техники, которую пытались незаконно завезти в Украину вне таможенного контроля. Общая стоимость техники составила 3 млн гривен .

Также там остановили водителя буса, пытавшегося провезти партию сигарет за границу.