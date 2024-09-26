Контрабанда техники Apple - на Львовщине БЭБ разоблачили схему провоза товаров

К сделке привлекали женщин — на Львовщине разоблачили канал контрабанды техники
Во Львовской области детективы Бюро экономической безопасности разоблачили группу людей, устроивших бизнес на незаконной перевозке оптовых партий продукции известного производителя техники. В дальнейшем ее должны были продать в торговых сетях Львовщины.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ в четверг, 26 сентября.
Скупали технику за границей
В Украину завозили технику, скрываемую от таможенного контроля. Ее закупали за границей. Среди товаров были ликвидационные лоты "Amazon", которые в большинстве своем покупают у посторонних лиц в странах Европейского Союза, США и Китая. Интересно, что для пересечения границы, организаторы сделки использовали женщин.
Женщины могли в сутки пересечь КПП "Мостиска-Пшемысль" от трех до семи раз и перенести с собой в личных вещах до семи телефонов.
Детективы БЭБ во время обысков изъяли:
- 88 штук iPhone 16 pro/16 pro max;
- 2 штуки iPhone 15 Pro Max;
- AirPods 4;
- AirPods Max with case;
- Apple Watch 10 Series.
В настоящее время начато досудебное расследование.
Напомним, недавно во Львовской области тоже обнаружили партию техники, которую пытались незаконно завезти в Украину вне таможенного контроля. Общая стоимость техники составила 3 млн гривен .
Также там остановили водителя буса, пытавшегося провезти партию сигарет за границу.
Читайте Новини.LIVE!