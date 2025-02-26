Дочка Фаріон попросила суд заборонити зйомки для TikTok

Софія Семчишин. Фото: скриншот

У Львові триває суд у справі щодо вбивства Ірини Фаріон. Дочка загиблої мовознавиці Софія Семчишин попросила суд заборонити прихильникам підозрюваного В'ячеслава Зінченка трансляції у TikTok.

Про це повідомляють Новини.LIVE у середу, 26 лютого.

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"Бачу пані, яка знімає відео на TikTok. Я б просила вас звернути на це увагу і заборонити пряму трансляцію", — сказала Семчишин.

Суддя заявив, що поки що не було заяви про знімання у TikTok і після засідання учасники можуть звернутися до суду з цього приводу.

Нагадуємо, у Львові у середу, 26 лютого, розпочалося чергове судове засідання щодо вбивства мовознавиці Ірини Фаріон.

Раніше ми повідомляли, що під час минулого судового засідання щодо справи вбивства Ірини Фаріон адвокат обвинуваченого заявив, що проконсультувався зі штучним інтелектом стосовно ймовірності підробки фото та відео, де нібито зафіксували В'ячеслава Зінченка.