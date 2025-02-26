Дочь Фарион попросила суд запретить съемки для TikTok
Во Львове продолжается суд по делу об убийстве Ирины Фарион. Дочь погибшего языковеда София Семчишин попросила суд запретить сторонникам подозреваемого Вячеслава Зинченко трансляции в TikTok.
Об этом сообщают Новини.LIVE в среду, 26 февраля.
Семчишин обратилась в суд
"Вижу даму, которая снимает видео на TikTok. Я бы просила вас обратить на это внимание и запретить прямую трансляцию", — сказала Семчишин.
Судья заявил, что пока не было заявления о съемке в TikTok и после заседания участники могут обратиться в суд по этому поводу.
Напоминаем, во Львове в среду, 26 февраля, началось очередное судебное заседание по убийству языковеда Ирины Фарион.
Ранее мы сообщали, что во время прошлого судебного заседания по делу об убийстве Ирины Фарион адвокат обвиняемого заявил, что проконсультировался с искусственным интеллектом относительно вероятности подделки фото и видео, где якобы зафиксировали Вячеслава Зинченко.
Читайте Новини.LIVE!