Дочь Фарион попросила суд запретить съемки для TikTok

София Семчишин. Фото: скриншот

Во Львове продолжается суд по делу об убийстве Ирины Фарион. Дочь погибшего языковеда София Семчишин попросила суд запретить сторонникам подозреваемого Вячеслава Зинченко трансляции в TikTok.

Об этом сообщают Новини.LIVE в среду, 26 февраля.

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"Вижу даму, которая снимает видео на TikTok. Я бы просила вас обратить на это внимание и запретить прямую трансляцию", — сказала Семчишин.

Судья заявил, что пока не было заявления о съемке в TikTok и после заседания участники могут обратиться в суд по этому поводу.

Напоминаем, во Львове в среду, 26 февраля, началось очередное судебное заседание по убийству языковеда Ирины Фарион.

Ранее мы сообщали, что во время прошлого судебного заседания по делу об убийстве Ирины Фарион адвокат обвиняемого заявил, что проконсультировался с искусственным интеллектом относительно вероятности подделки фото и видео, где якобы зафиксировали Вячеслава Зинченко.