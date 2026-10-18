Люди гуляють містом під час осіннього дощу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У понеділок, 19 жовтня, у Львові та Львівській області очікується хмарна погода. Протягом доби часом дощитиме, а вночі та вранці можливий слабкий туман. Температура повітря становитиме від +4 °C до +12 °C залежно від часу доби та місцевості.

Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології, інформує Новини.LIVE.

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Якою буде погода у Львові та області 19 жовтня

За прогнозом синоптиків, на Львівщині буде хмарно, місцями пройде невеликий дощ. У нічні та ранкові години очікується слабкий туман. Вітер північно-західний, зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря в області вночі становитиме +4…+9 °C, а вдень — +7…+12 °C.

У Львові також прогнозують хмарність, періодичний невеликий дощ і слабкий туман уночі та вранці. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

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У нічні години у місті температура повітря становитиме +5…+7 °C, а вдень — +9…+11 °C.

За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, під час дощу та туману видимість на дорогах може погіршуватися. У тумані вона становитиме 500–1000 метрів.

Скриншот повідомлення Львівського регіонального центру з гідрометеорології/Facebook

Новини Львова

Новини.LIVE інформували, що 18 жовтня 2026 року на Львівщині внаслідок падіння уламків збитих російських безпілотників пошкоджено логістичний комплекс і дев’ять приватних будинків. У Малехові уламок дрона пробив дах промислової будівлі, після чого там спалахнула пожежа, яку згодом загасили. У Мурованому вибухова хвиля вибила вікна та двері в оселях, проте в обох населених пунктах обійшлося без загиблих і постраждалих.

Новини.LIVE також писали, що внаслідок російської атаки на Львівщину 16 жовтня постраждав чоловік, якого госпіталізували до лікарні у Львові. У селі Муроване уламки збитих безпілотників частково пошкодили два житлові будинки, меблеву фабрику та будівлю державної установи.