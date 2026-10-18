Люди гуляют по городу во время осеннего дождя. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В понедельник, 19 октября, во Львове и Львовской области ожидается облачная погода. В течение суток временами будут идти дожди, а ночью и утром возможен слабый туман. Температура воздуха составит от +4 °C до +12 °C в зависимости от времени суток и местности.

Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии, информирует Новини.LIVE.

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Какая будет погода во Львове и области 19 октября

По прогнозу синоптиков, на Львовщине будет облачно, местами пройдет небольшой дождь. В ночные и утренние часы ожидается слабый туман. Ветер северо-западный, со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области ночью составит +4…+9 °C, а днем — +7…+12 °C.

Во Львове также прогнозируют облачность, периодический небольшой дождь и слабый туман ночью и утром. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

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В ночные часы в городе температура воздуха составит +5…+7 °C, а днём — +9…+11 °C.

По данным Львовского регионального центра по гидрометеорологии, во время дождя и тумана видимость на дорогах может ухудшаться. В тумане она составит 500–1000 метров.

Скриншот сообщения Львовского регионального центра по гидрометеорологии/Facebook

Новости Львова

Новини.LIVE сообщали, что 18 октября 2026 года во Львовской области в результате падения обломков сбитых российских беспилотников были повреждены логистический комплекс и девять частных домов. В Малехове обломок дрона пробил крышу промышленного здания, после чего там вспыхнул пожар, который впоследствии потушили. В Мурованом взрывная волна выбила окна и двери в домах, однако в обоих населенных пунктах обошлось без погибших и пострадавших.

Новини.LIVE также сообщали, что в результате российской атаки на Львовскую область 16 октября пострадал мужчина, которого госпитализировали в больницу во Львове. В селе Мурованое обломки сбитых беспилотников частично повредили два жилых дома, мебельную фабрику и здание государственного учреждения.