Гідрометцентр прогнозує у Львові завтра до +15 °С

Люди гуляють містом весною. Ілюстративне фото: Дмитро Шеремет/Новини.LIVE

У неділю, 22 березня, у Львові та на Львівщині очікується хмарна погода з проясненнями. Опадів не передбачається, але вночі та вранці можливий слабкий туман, що погіршуватиме видимість. Вітер південно-східний, температура вночі близько нуля, вдень потеплішає до комфортних значень.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Читайте також:

Прогноз погоди у Львові на 22 березня

Завтра, 22 березня, у Львові та по всій області очікується хмарна погода з періодичними проясненнями. Опадів не передбачається, проте вночі та вранці варто бути обережними через слабкий туман, який може значно знизити видимість до кількох сотень метрів.

Температура вночі коливатиметься від невеликого морозу до кількох градусів тепла — у містах ближче до нуля, а в околицях трохи тепліше. Вдень повітря прогріється до комфортних значень: у Львові очікується близько +13...+15 °С, по області — трохи більше, до +16 °С, що дозволить насолодитися відносно теплою та сонячною погодою.

Вітер переважно південно-східний, помірний, з поривами до середньої сили, тож на відкритих ділянках та на дорогах слід бути уважними.

Загалом день обіцяє бути доволі теплим та без істотних опадів.

Скриншот повідомлення гідрометцентру/Facebook

