Головна Львів Гідрометцентр прогнозує у Львові завтра до +15 °С

Гідрометцентр прогнозує у Львові завтра до +15 °С

Дата публікації: 21 березня 2026 20:24
Люди гуляють містом весною. Ілюстративне фото: Дмитро Шеремет/Новини.LIVE

У неділю, 22 березня, у Львові та на Львівщині очікується хмарна погода з проясненнями. Опадів не передбачається, але вночі та вранці можливий слабкий туман, що погіршуватиме видимість. Вітер південно-східний, температура вночі близько нуля, вдень потеплішає до комфортних значень.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз погоди у Львові на 22 березня

Завтра, 22 березня, у Львові та по всій області очікується хмарна погода з періодичними проясненнями. Опадів не передбачається, проте вночі та вранці варто бути обережними через слабкий туман, який може значно знизити видимість до кількох сотень метрів.

Температура вночі коливатиметься від невеликого морозу до кількох градусів тепла — у містах ближче до нуля, а в околицях трохи тепліше. Вдень повітря прогріється до комфортних значень: у Львові очікується близько +13...+15 °С, по області — трохи більше, до +16 °С, що дозволить насолодитися відносно теплою та сонячною погодою.

Вітер переважно південно-східний, помірний, з поривами до середньої сили, тож на відкритих ділянках та на дорогах слід бути уважними.

Загалом день обіцяє бути доволі теплим та без істотних опадів.

Погода у Львові 22 березня
Скриншот повідомлення гідрометцентру/Facebook

Зазначимо, що 20 березня у Львові знову зросли ціни на бензин. Відтак, станом на п'ятницю літр А-95 коштував від 68,99 до 74,99 грн, а дизель — від 77,99 до 87,99 грн.

Нагадаємо, що 18 березня російські окупанти дронами атакували Львів. Під ударом опинилося Головне управління СБУ у Львівській області — будівля зазнала руйнувань, проте люди не постраждали.

Раніше ми інформували, що 16 березня у Львові пролунав потужний. вибух. Відомо, що на одній зі стоянок загорівся автобус. На щастя, минулося без постраждалих.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
