У Львові знову підскочили ціни на дизель, бензин та газ

Ціни на пальне у Львові 20 березня. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Вартість пального в Україні продовжує рости. У Львові в п'ятницю, 20 березня, АЗС переписали цінники на бензин, автомобільний газ та дизпаливо. А-95 коштує від 68,99 грн до 74,99 грн за літр, а дизель обійдеться у 77,99-87,99 грн за літр.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

Які ціни на пальне у Львові 20 березня

У Львові значно підвищилися ціни на пальне. Вартість коливається в залежності від виду пального та автозаправної станції.

На АЗС "Укрнафта" сьогодні такі ціни на пальне:

А-92 — 65,99 грн;

А-95 — 68,99 грн;

А-95 energy — 68,99 грн;

ДП (дизель) — 77,99 грн.

Ціни на пальне на АЗС "Укрнафта". Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

На ОККО сьогодні ціни також зросли:

PULLS 100 — 84,99 грн;

PULLS 95 — 77,99 грн;

А-95 Євро — 74,99 грн;

PULLS ДП — 87,99 грн;

ДП Євро — 84,99 грн;

Газ — 46,99 грн;

AdBlue — 47,99 грн.

Ціни на пальне на ОККО. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Раніше ми писали про те, як львів'яни реагують на підвищення цін на паливо. Місцеві мешканці зазначають, що хоча й витрати значно зросли, але відмовляти від щоденних поїздок вони все одно не будуть.

Також ми розповідали про те, що вчора, 19 березня, у Львівській області було зафіксовано значні черги на КПП. Йдеться про пункти пропуску "Грушів", "Краківець" та "Шегині".