У Львові знову підскочили ціни на дизель, бензин та газ
Вартість пального в Україні продовжує рости. У Львові в п'ятницю, 20 березня, АЗС переписали цінники на бензин, автомобільний газ та дизпаливо. А-95 коштує від 68,99 грн до 74,99 грн за літр, а дизель обійдеться у 77,99-87,99 грн за літр.
Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.
Які ціни на пальне у Львові 20 березня
У Львові значно підвищилися ціни на пальне. Вартість коливається в залежності від виду пального та автозаправної станції.
На АЗС "Укрнафта" сьогодні такі ціни на пальне:
- А-92 — 65,99 грн;
- А-95 — 68,99 грн;
- А-95 energy — 68,99 грн;
- ДП (дизель) — 77,99 грн.
На ОККО сьогодні ціни також зросли:
- PULLS 100 — 84,99 грн;
- PULLS 95 — 77,99 грн;
- А-95 Євро — 74,99 грн;
- PULLS ДП — 87,99 грн;
- ДП Євро — 84,99 грн;
- Газ — 46,99 грн;
- AdBlue — 47,99 грн.
Раніше ми писали про те, як львів'яни реагують на підвищення цін на паливо. Місцеві мешканці зазначають, що хоча й витрати значно зросли, але відмовляти від щоденних поїздок вони все одно не будуть.
