Во Львове снова подскочили цены на дизель, бензин и газ
Стоимость горючего в Украине продолжает расти. Во Львове в пятницу, 20 марта, АЗС переписали ценники на бензин, автомобильный газ и дизтопливо. А-95 стоит от 68,99 грн до 74,99 грн за литр, а дизель обойдется в 77,99-87,99 грн за литр.
Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.
Какие цены на топливо во Львове 20 марта
Во Львове значительно повысились цены на топливо. Стоимость колеблется в зависимости от вида топлива и автозаправочной станции.
На АЗС "Укрнафта" сегодня такие цены на топливо:
- А-92 — 65,99 грн;
- А-95 — 68,99 грн;
- А-95 energy — 68,99 грн;
- ДТ (дизель) — 77,99 грн.
На ОККО сегодня цены также выросли:
- PULLS 100 — 84,99 грн;
- PULLS 95 — 77,99 грн;
- А-95 Евро — 74,99 грн;
- PULLS ДТ — 87,99 грн;
- ДТ Евро — 84,99 грн;
- газ — 46,99 грн;
- AdBlue — 47,99 грн.
