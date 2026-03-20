Во Львове снова подскочили цены на дизель, бензин и газ

Цены на топливо во Львове 20 марта. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Стоимость горючего в Украине продолжает расти. Во Львове в пятницу, 20 марта, АЗС переписали ценники на бензин, автомобильный газ и дизтопливо. А-95 стоит от 68,99 грн до 74,99 грн за литр, а дизель обойдется в 77,99-87,99 грн за литр.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Какие цены на топливо во Львове 20 марта

Во Львове значительно повысились цены на топливо. Стоимость колеблется в зависимости от вида топлива и автозаправочной станции.

На АЗС "Укрнафта" сегодня такие цены на топливо:

А-92 — 65,99 грн;

А-95 — 68,99 грн;

А-95 energy — 68,99 грн;

ДТ (дизель) — 77,99 грн.

Цены на топливо на АЗС "Укрнафта". Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

На ОККО сегодня цены также выросли:

PULLS 100 — 84,99 грн;

PULLS 95 — 77,99 грн;

А-95 Евро — 74,99 грн;

PULLS ДТ — 87,99 грн;

ДТ Евро — 84,99 грн;

газ — 46,99 грн;

AdBlue — 47,99 грн.

Цены на топливо на ОККО. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Ранее мы писали о том, как львовяне реагируют на повышение цен на топливо. Местные жители отмечают, что хотя и расходы значительно выросли, но отказываться от ежедневных поездок они все равно не будут.

Также мы рассказывали о том, что вчера, 19 марта, во Львовской области были зафиксированы значительные очереди на КПП. Речь идет о пунктах пропуска "Грушев", "Краковец" и "Шегини".

