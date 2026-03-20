Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Во Львове снова подскочили цены на дизель, бензин и газ

Ua ru
Дата публикации 20 марта 2026 11:16
Цены на топливо во Львове 20 марта. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Стоимость горючего в Украине продолжает расти. Во Львове в пятницу, 20 марта, АЗС переписали ценники на бензин, автомобильный газ и дизтопливо. А-95 стоит от 68,99 грн до 74,99 грн за литр, а дизель обойдется в 77,99-87,99 грн за литр.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Читайте также:

Какие цены на топливо во Львове 20 марта

Во Львове значительно повысились цены на топливо. Стоимость колеблется в зависимости от вида топлива и автозаправочной станции.

На АЗС "Укрнафта" сегодня такие цены на топливо:

  • А-92 — 65,99 грн;
  • А-95 — 68,99 грн;
  • А-95 energy — 68,99 грн;
  • ДТ (дизель) — 77,99 грн.
Цены на топливо на АЗС "Укрнафта". Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

На ОККО сегодня цены также выросли:

  • PULLS 100 — 84,99 грн;
  • PULLS 95 — 77,99 грн;
  • А-95 Евро — 74,99 грн;
  • PULLS ДТ — 87,99 грн;
  • ДТ Евро — 84,99 грн;
  • газ — 46,99 грн;
  • AdBlue — 47,99 грн.
Цены на топливо на ОККО. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Ранее мы писали о том, как львовяне реагируют на повышение цен на топливо. Местные жители отмечают, что хотя и расходы значительно выросли, но отказываться от ежедневных поездок они все равно не будут.

Также мы рассказывали о том, что вчера, 19 марта, во Львовской области были зафиксированы значительные очереди на КПП. Речь идет о пунктах пропуска "Грушев", "Краковец" и "Шегини".

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась

цены на топливо Львов топливо
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации