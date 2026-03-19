На Львовщине зафиксировали пробки на выезд из Украины

Проверка на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Во Львовской области в четверг, 19 марта, на трех пунктах пропуска на границе зафиксированы значительные очереди. Речь идет о "Грушев", "Краковец" и "Шегини". Стоит планировать поездки заранее.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram, передает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 19 марта

Пограничники отмечают, что в "Грушеве" в пробках находятся 20 автомобилей, в "Краковце" — 70, а в "Шегинях" — 30.

В то же время на въезд в Украину накопления автомобилей не зафиксировано.

"В других пунктах пропуска Львовщины движение остается свободным в обоих направлениях. Очередей из автобусов как на въезд, так и на выезд пока нет", — говорится в сообщении.

Пост ГПСУ. Фото: скриншот

