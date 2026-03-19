На Львівщині зафіксували затори на виїзд з України

Перевірка на кордоні.

У Львівській області у четвер, 19 березня, на трьох пунктах пропуску на кордоні зафіксовано значні черги. Йдеться про "Грушів", "Краківець" та "Шегині". Варто планувати поїздки заздалегідь.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Telegram, передає Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 19 березня

Прикордонники зазначають, що у "Грушеві" в заторах перебувають 20 автомобілів, у "Краківці" — 70, а у "Шегинях" — 30.

Водночас на вʼїзд в Україні накопичення автомобілів не зафіксовано.

"В інших пунктах пропуску Львівщини рух залишається вільним в обох напрямках. Черг з автобусів як на в'їзд, так і на виїзд наразі немає", — йдеться у повідомленні.

