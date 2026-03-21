Гидрометцентр прогнозирует во Львове завтра до +15 °С
В воскресенье, 22 марта, во Львове и Львовской области ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков не предвидится, но ночью и утром возможен слабый туман, ухудшающий видимость. Ветер юго-восточный, температура ночью около нуля, днем потеплеет до комфортных значений.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Прогноз погоды во Львове на 22 марта
Завтра, 22 марта, во Львове и по всей области ожидается облачная погода с периодическими прояснениями. Осадков не предвидится, однако ночью и утром стоит быть осторожными из-за слабого тумана, который может значительно снизить видимость до нескольких сотен метров.
Температура ночью будет колебаться от небольшого мороза до нескольких градусов тепла — в городах ближе к нулю, а в окрестностях немного теплее. Днем воздух прогреется до комфортных значений: во Львове ожидается около +13...+15 °С, по области — чуть больше, до +16 °С, что позволит насладиться относительно теплой и солнечной погодой.
Ветер преимущественно юго-восточный, умеренный, с порывами до средней силы, поэтому на открытых участках и на дорогах следует быть внимательными.
В целом день обещает быть довольно теплым и без существенных осадков.
