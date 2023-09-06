Гірничого майстра з шахти у Львові визнали винним у смерті двох працівників
Гірничого майстра з шахти державного підприємства "Львіввугілля" визнали винним у смерті двох працівників. Він порушив правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві.
Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.
Засудження гірничого майстра
"За публічного обвинувачення прокурорів Червоноградської окружної прокуратури гірничого майстра однієї з шахт ДП "Львіввугілля" визнано винним у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві, що спричинило загибель людей", — йдеться у повідомленні.
Йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Чоловіку також заборонили обіймати посади на підприємствах, установах чи організаціях, чи займатися діяльністю, що пов’язана з контролем за виконанням робіт з підвищеною небезпекою строком на два роки.
Прокурори у суді довели, що гірничий майстер допустив ряд порушень вимог законодавства про охорону праці та правил безпеки у шахтах. Внаслідок цього у травні 2019 року в шахті Львівської області стався обвал гірничої маси. Загинули дві людини.
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