Гірничого майстра з шахти у Львові визнали винним у смерті двох працівників

ДП "Львіввугілля". Фото: google.com

Гірничого майстра з шахти державного підприємства "Львіввугілля" визнали винним у смерті двох працівників. Він порушив правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Читайте також:

Засудження гірничого майстра

"За публічного обвинувачення прокурорів Червоноградської окружної прокуратури гірничого майстра однієї з шахт ДП "Львіввугілля" визнано винним у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві, що спричинило загибель людей", — йдеться у повідомленні.

Йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Чоловіку також заборонили обіймати посади на підприємствах, установах чи організаціях, чи займатися діяльністю, що пов’язана з контролем за виконанням робіт з підвищеною небезпекою строком на два роки.

Прокурори у суді довели, що гірничий майстер допустив ряд порушень вимог законодавства про охорону праці та правил безпеки у шахтах. Внаслідок цього у травні 2019 року в шахті Львівської області стався обвал гірничої маси. Загинули дві людини.

Допис Львівської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, 4 вересня на Львівщини у місті Турка двоє невідомих хлопців напали на перехожого, 32-річного місцевого мешканця. Неповнолітні побили чоловіка, заволоділи мобільним телефоном та втекли.

Також ми писали, у Львівській області поліцейські затримали адвоката під час отримання хабаря. Чоловік за 1500 доларів обіцяв вплинути на суд щодо прийняття рішення про непритягнення клієнта до відповідальності за керування у стані сп’яніння.