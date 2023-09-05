Напали та пограбували: на Львівщині затримали неповнолітніх злочинців

Руки чоловіків в наручниках. Фото: Google

Вчора, 4 вересня, на Львівщини у місті Турка двоє невідомих хлопців напали на перехожого, 32-річного місцевого мешканця. Неповнолітні побили чоловіка, заволоділи мобільним телефоном та втекли.

Про це інформує пресслужба Нацполіції Львівщини.

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Хлопці віком 16 та 17 років

Як встановили поліцейські, о пів на першу ночі на майдані Тараса Шевченка у місті Турка двоє невідомих хлопців напали на перехожого.

Один із хлопців, який пограбував чоловіка. Фото: Нацполіція Львівщини

"Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів, вивчили записи камер відеоспостереження, розташовані в рамках програми "Безпечна Львівщина" та встановили місце перебування нападників — ними виявились місцеві мешканці віком 16 та 17 років", — йдеться у повідомленні.

Ще один хлопець, якого затримали правоохоронці. Фото: Нацполіція Львівщини

Вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Хлопцям передбачається покарання — позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині поліцейські затримали 22-річного жителя райцентру, який вкрав гроші з церкви під час богослужіння. Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Також, на Львівщині, у Червонограді поліцейські викрили зловмисників за підозрою у крадіжці майна у військовослужбовця. Ними виявились хлопці 18 та 15 років, які розбили вікно у припаркованому авто і вкрали звідти два бронежилети, дві каски та дві військові сумки.