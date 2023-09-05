Напали и ограбили: во Львовской области задержали несовершеннолетних преступников

Мужские руки в наручниках. Фото: Google

Вчера, 4 сентября, на Львовщины в городе Турка двое неизвестных парней напали на прохожего, 32-летнего местного жителя. Несовершеннолетние избили мужчину, завладели мобильным телефоном и скрылись.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Львовщины.

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Ребятам 16 и 17 лет

Как установили полицейские, в половине первого ночи на площади Тараса Шевченко в городе Турка двое неизвестных ребят напали на прохожего.

Один из ребят, ограбивший мужчину. Фото: Нацполиция Львовщины

"Правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, изучили записи камер видеонаблюдения, расположенные в рамках программы "Безопасная Львовщина" и установили местонахождение нападающих — ими оказались местные жители в возрасте 16 и 17 лет", — говорится в сообщении.

Еще один молодой человек, которого задержали правоохранители. Фото: Нацполиция Львовщины

Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении в совершении уголовного преступления. Ребятам предусматривается наказание — лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Напомним, мы ранее писали, что на Львовщине полицейские задержали 22-летнего жителя райцентра, укравшего деньги из церкви во время богослужения. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Также, во Львовской области, в Червонограде полицейские разоблачили злоумышленников по подозрению в краже имущества у военнослужащего. Ими оказались ребята 18 и 15 лет, которые разбили окно в припаркованном авто и украли оттуда два бронежилета, две каски и две военные сумки.