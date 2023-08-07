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На Львівщині затримали чоловіка, який під час богослужіння вкрав гроші з церкви

7 серпня 2023 14:38
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Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині затримали чоловіка, який під час богослужіння вкрав гроші з церкви
Затримання чоловіка поліцейськими. Фото: Нацполіція Львівщини
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Дрогобичі на Львівщині 6 серпня поліцейські затримали 22-річного жителя райцентру, який вкрав гроші з церкви під час богослужіння. Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Львівщини.

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Деталі затримання

"6 серпня у Дрогобицький районний відділ поліції надійшло повідомлення від священника про крадіжку значної суми коштів  — пожертв парафіян, з одного з місцевих храмів. Як встановили правоохоронці, зловмисник проник у храм через вікно близько 12.00, під час богослужіння, заволодів коштами та втік. Правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетний 22-річний мешканець райцентру, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та грабіж", — йдеться у повідомленні.

Вкрадені гроші з церкви. Фото: Нацполіція Львівщини
Вкрадені гроші з церкви. Фото: Нацполіція Львівщини

Додамо, зловмисника затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті  — до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові суд виніс вирок 41-річній жінці за привласнення 600 тис. грн з кредитної спілки. Жінці призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також, ми писали, що у Львові чоловік похилого віку викрав велосипед: деталі.

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