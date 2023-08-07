На Львівщині затримали чоловіка, який під час богослужіння вкрав гроші з церкви

Затримання чоловіка поліцейськими. Фото: Нацполіція Львівщини

У Дрогобичі на Львівщині 6 серпня поліцейські затримали 22-річного жителя райцентру, який вкрав гроші з церкви під час богослужіння. Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Львівщини.

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"6 серпня у Дрогобицький районний відділ поліції надійшло повідомлення від священника про крадіжку значної суми коштів — пожертв парафіян, з одного з місцевих храмів. Як встановили правоохоронці, зловмисник проник у храм через вікно близько 12.00, під час богослужіння, заволодів коштами та втік. Правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетний 22-річний мешканець райцентру, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та грабіж", — йдеться у повідомленні.

Вкрадені гроші з церкви. Фото: Нацполіція Львівщини

Додамо, зловмисника затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

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