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Во Львовской области задержали мужчину, который во время богослужения украл деньги из церкви

7 августа 2023 14:38
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Марта Байдака
Журналист
Во Львовской области задержали мужчину, который во время богослужения украл деньги из церкви
Задержание мужчины полицейскими. Фото: Нацполиция Львовщины
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

В Дрогобыче во Львовской области 6 августа полицейские задержали 22-летнего жителя райцентра, который похитил деньги из церкви во время богослужения. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Львовщины.

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Детали задержания

"6 августа в Дрогобычский районный отдел полиции поступило сообщение от священника о краже значительной суммы средств — пожертвований прихожан, из одного из местных храмов. Как установили правоохранители, злоумышленник проник в храм через окно около 12.00, во время богослужения, завладел средствами и скрылся. Правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 22-летний житель райцентра, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи", — говорится в сообщении.

Украденные деньги из церкви. Фото: Нацполиция Львовщины
Украденные деньги из церкви. Фото: Нацполиция Львовщины

Добавим, злоумышленника задержали в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины, решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — до восьми лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается, вскоре суд изберет задержанному меру пресечения.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове суд вынес приговор 41-летней женщине за присвоение 600 тыс. грн из кредитного союза. Женщине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также, мы писали, что во Львове пожилой мужчина похитил велосипед: детали.

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