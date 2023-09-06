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Горного мастера с шахты во Львове признали виновным в смерти двух работников

6 сентября 2023 13:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Горного мастера с шахты во Львове признали виновным в смерти двух работников
ГП "Львовуголь". Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Горного мастера из шахты государственного предприятия "Львовуголь" признали виновным в смерти двух работников. Он нарушил правила безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью на производстве.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

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"По публичному обвинению прокуроров Червоноградской окружной прокуратуры горный мастер одной из шахт ГП "Львовуголь" признан виновным в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью на производстве, повлекшее гибель людей", — говорится в сообщении.

Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы. Мужчине также запретили занимать должности на предприятиях, учреждениях или организациях или заниматься деятельностью, связанной с контролем за выполнением работ с повышенной опасностью сроком на два года.

Прокуроры в суде доказали, что горный мастер допустил ряд нарушений требований законодательства об охране труда и правилах безопасности в шахтах. В результате в мае 2019 года в шахте Львовской области произошел обвал горной массы. Погибли два человека.

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Пост Львовской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, 4 сентября во Львовской области в городе Турка двое неизвестных парней напали на прохожего, 32-летнего местного жителя. Несовершеннолетние избили мужчину, завладели мобильным телефоном и скрылись.

Также мы писали, что во Львовской области полицейские задержали адвоката во время получения взятки. Мужчина за 1500 долларов обещал повлиять на суд относительно принятия решения о непривлечении клиента к ответственности за управление авто в состоянии опьянения.

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