Голова громади на Львівщині отримуватиме 250% премії до зарплати

Голова Розвадівської сільради Львівщини Роман Сидор. Фото: tvoemisto.tv

Депутати Розвадівської сільради Львівської області на засіданні 19 грудня ухвалили рішення у наступному році преміювати сільського голову Романа Сидора. Тим самим, голова отримуватиме щомісячне преміювання у 250% до посадової зарплати та інші чималі бонуси.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Читайте також:

Сидор особисто вніс розгляд про своє преміювання

Як видно на опублікованому в мережі відео, Сидор самостійно вніс на розгляд питання про преміювання самому собі у наступному році. Оскільки більшість депутатів підтримали таке рішення, то йому встановили:

щомісячну премію 250% від посадового окладу;

премію до державних професійних свят у розмірі посадового окладу;

щомісячну надбавку "за досягнення в праці" у розмірі 50% посадового окладу;

допомогу на оздоровлення та розв'язання побутових питань у розмірі середньомісячної зарплати.

Хоча ухвалений документ ще не оприлюднили не офіційному сайті сільради, Сидор підтвердив його прийняття в коментарі виданню, та запевнив, що має такі премії ще з минулого року.

"Ставка 12 тис. грн, тому що це сільська місцевість. У нас немає автомобіля в сільській раді, їжджу своїм автомобілем на наради, заправляю бензин. Вирішили дати 250% премії ще минулого року. Нараховують понад 40 тис. грн, на руки я маю 36 тис. грн в місяць без податків", — запевнив він.

Видання зазначає, що під час війни він не відмовився від жодних доплат. Раз у рік Сидор отримує матеріальну допомогу на оздоровлення та на розв'язання соціально-побутових питань, включаючи інші "бонуси".

За словами журналістів, Сидор два роки тому задекларував понад півмільйона гривень зарплати (близько 49 тис. грн /міс). Також він володіє трьома ділянками, ще п’ять має його дружина. Також на неї записано житловий будинок площею 125 м², та недобудований житловий будинок у Миколаєві, площею 190 м².

Також вони додають, що на утримання Розвадівської сільради у наступному році депутати затвердили 17,5 млн грн. Як зазначив сам Роман Сидор, у сільраді працює 40 працівників, чия середня зарплата становить 15-17 тисяч гривень.

Нагадаємо, що раніше вийшло розслідування, що родичі заступника голови Львівської ОВА Івана Собка скуповують дороге майно, попри те, що їхні офіційні доходи зробити цього не дозволяють. Зокрема, стало відомо, що тесть посадовця, Ігор Кадикало, придбав землю у престижному передмісті Львова, селищі Брюховичі.

Також не так давно Жидачівський райсуд визнав винним мера Ходорова Олега Коцовського у порушенні вимог щодо запобігання інтересів: він власноруч виписував собі премії сумою понад 100 тисяч гривень. Йому виписали 3400 гривень штрафу.