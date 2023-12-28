Глава громады Львовской области будет получать 250% премии к зарплате

Глава Розвадовского сельсовета Львовщины Роман Сидор. Фото: tvoemisto.tv

Депутаты Розвадовского сельсовета Львовской области на заседании 19 декабря приняли решение в следующем году премировать сельского голову Романа Сидора. Таким образом председатель будет получать ежемесячное премирование в 250% к должностной зарплате и другие немалые бонусы.

Об этом сообщает Zaxid.net.

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Сидор лично внес рассмотрение о своем премировании

Как видно на опубликованном в сети видео, Сидор самостоятельно внес на рассмотрение вопрос о премировании самому себе в следующем году. Поскольку большинство депутатов поддержали такое решение, ему установили:

ежемесячную премию 250% от должностного оклада;

премию к государственным профессиональным праздникам в размере должностного оклада;

ежемесячную надбавку "за достижения в труде" в размере 50% должностного оклада;

пособие на оздоровление и решение бытовых вопросов в размере среднемесячной зарплаты.

Хотя принятый документ еще не обнародован на официальном сайте сельсовета, Сидор подтвердил его принятие в комментарии изданию, и заверил, что имеет такие премии еще с прошлого года.

"Ставка 12 тыс. грн, потому что это сельская местность. У нас нет автомобиля в сельском совете, езжу своим автомобилем на совещания, заправляю бензин. Решили дать 250% премии еще в прошлом году. Начисляю более 40 тыс. грн, на руки у меня есть" 36 тыс. грн в месяц без налогов", — заверил он.

Издание отмечает, что во время войны он не отказался ни от каких доплат. Раз в год Сидор получает материальную помощь на оздоровление и решение социально-бытовых вопросов, включая другие "бонусы".

По словам журналистов, Сидор два года назад задекларировал более полумиллиона гривен зарплаты (около 49 тыс. грн/мес). Также он владеет тремя участками, еще пять имеет его жена. Также на нее записан жилой дом площадью 125 м², и недостроенный жилой дом в Николаеве площадью 190 м².

Также они добавляют, что на содержание Розвадовского сельсовета в следующем году депутаты утвердили 17,5 млн. грн. Как отметил сам Сидор, в сельсовете работает 40 работников, чья средняя зарплата составляет 15-17 тысяч гривен.

Напомним, что ранее вышло расследование, что родственники заместителя председателя Львовской ОВА Ивана Собко скупают дорогостоящее имущество, несмотря на то, что их официальные доходы сделать этого не позволяют. В частности, стало известно, что тесть чиновника, Игорь Кадыкало, приобрел землю в престижном пригороде Львова, поселке Брюховичи.

Также недавно Жидачевский райсуд признал виновным мэра Ходорова Олега Коцовского в нарушении требований по предотвращению интересов: он собственноручно выписывал себе премии суммой более 100 тысяч гривен. Ему выписали 3400 гривен штрафа.