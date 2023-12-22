У Львівській області звільнили старосту села, який був проти знесення радянського пам'ятника

Ексстароста села Смиків Львівскої області Віталій Левицький. Фото: соцмережі

Сьогодні, 22 грудня, на сесії Сокальської міськради депутати достроково припинили повноваження старости села Смиків Львівської області Віталія Левицького. Напередодні він виступив проти знесення радянського пам'ятника.

Про це повідомляє "Четверта студія".

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До того ж на сесії Сокальської міськради виносилося питання щодо проведення відносно старости службового розслідування. Однак воно не було прийняте через малу кількість голосів.

Левицький не дозволив знести радянський монумент. У мережі пишуть, що він виліз на нього та почав кричати про знищення історії.

Нагадаємо, міністерство внутрішніх справ оголосило у розшук експрокурора Ростислава Ільницького, який нещодавно відгуляв скандальне весілля у Львові з колишньою працівницею ДБР. За наявною інформацією, чоловік зник 1 грудня.

Також ми писали, що родичі заступника голови Львівської ОВА Івана Собка скуповують дороге майно, попри те, що їхні офіційні доходи зробити цього не дозволяють. Зокрема, стало відомо, що тесть посадовця — Ігор Кадикало — придбав землю у престижному передмісті Львова, Брюховичах.

Додамо, через негоду у Львівській області без світла залишились 70 населених пунктів. Найбільше — на Сколівському, Камʼянка-Бузькому та Городоцькому напрямках.