Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львівській області звільнили старосту села, який був проти знесення радянського пам'ятника arrow

У Львівській області звільнили старосту села, який був проти знесення радянського пам'ятника

22 грудня 2023 11:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Львівській області звільнили старосту села, який був проти знесення радянського пам'ятника
Ексстароста села Смиків Львівскої області Віталій Левицький. Фото: соцмережі
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 22 грудня, на сесії Сокальської міськради депутати достроково припинили повноваження старости села Смиків Львівської області Віталія Левицького. Напередодні він виступив проти знесення радянського пам'ятника.

Про це повідомляє "Четверта студія".

Читайте також:

Звільнення Левицького

До того ж на сесії Сокальської міськради виносилося питання щодо проведення відносно старости службового розслідування. Однак воно не було прийняте через малу кількість голосів.

Левицький не дозволив знести радянський монумент. У мережі пишуть, що він виліз на нього та почав кричати про знищення історії.

Нагадаємо, міністерство внутрішніх справ оголосило у розшук експрокурора Ростислава Ільницького, який нещодавно відгуляв скандальне весілля у Львові з колишньою працівницею ДБР. За наявною інформацією, чоловік зник 1 грудня. 

Також ми писали, що родичі заступника голови Львівської ОВА Івана Собка скуповують дороге майно, попри те, що їхні офіційні доходи зробити цього не дозволяють. Зокрема, стало відомо, що тесть посадовця — Ігор Кадикало — придбав землю у престижному передмісті Львова, Брюховичах. 

Додамо, через негоду у Львівській області без світла залишились 70 населених пунктів. Найбільше — на Сколівському, Камʼянка-Бузькому та Городоцькому напрямках.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

У Мелітополі розпочалася масова мобілізація до лав армії РФ, — мер Федоров - 80x80

У Мелітополі розпочалася масова мобілізація до лав армії РФ, — мер Федоров

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Актуальне по темі