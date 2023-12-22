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Во Львовской области уволили старосту села, который был против сноса советского памятника

22 декабря 2023 11:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во Львовской области уволили старосту села, который был против сноса советского памятника
Экс-староста села Смыков Львовской области Виталий Левицкий. Фото: соцсети
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 22 декабря, на сессии Сокальского горсовета депутаты досрочно прекратили полномочия старосты села Смыков Львовской области Виталия Левицкого. Накануне он выступил против сноса советского памятника.

Об этом сообщает "Четвертая студия".

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К тому же на сессии Сокальского горсовета выносился вопрос о проведении в отношении старосты служебного расследования. Однако оно не было принято из-за малого количества голосов.

Левицкий не позволил снести советский монумент. В сети пишут, что он вылез на него и начал кричать об уничтожении истории.

Напомним, министерство внутренних дел объявило в розыск экс-прокурора Ростислава Ильницкого, недавно отыгравшего скандальную свадьбу во Львове с бывшей работницей ГБР. По имеющейся информации, мужчина исчез 1 декабря.

Также мы писали, что родственники заместителя главы Львовской ОВА Ивана Собко скупают дорогое имущество, несмотря на то, что их официальные доходы сделать этого не позволяют. В частности, стало известно, что тесть чиновника — Игорь Кадыкало — приобрел землю в престижном пригороде Львова, Брюховичах.

Добавим, из-за непогоды во Львовской области без света остались 70 населенных пунктов. Больше всего — на Сколевском, Каменка-Бугском и Городокском направлениях.

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