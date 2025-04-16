У Львівській ОВА пропонують обмежити мерство чотирма термінами, як у Садового

Голова Львівської ОВА Максим Козицький. Фото: Козицький/Facebook

Голова Львівської обласної воєнної адміністрації (ОВА) Максим Козицький пропонує законодавчо обмежити кількість каденцій на посту міського голови чотирма термінами. На його думку, такі обмеження сприятимуть оновленню управлінських кадрів.

Про це Козицький написав на своїй сторінці у Telegram, 15 квітня.

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Козицький зазначив, що нещодавно у деяких ЗМІ натрапив на інформацію про підготовку законопроєкту "Про внесення змін до "Виборчого кодексу України" щодо обмеження кількості термінів перебування на посаді міського голови".

З огляду на це він зазначив, що підтримує обмеження кількості каденцій для міських голів.

"Ми ж маємо обмеження для президента, то чому їх нема для мерів міст? Тому я підтримую закон про обмеження кількості каденцій для міських голів. Але пропоную зробити обмеження замість не більше ніж два рази — не більше ніж чотири", — сказав голова ОВА.

Зокрема він додав, що після двох каденцій людина може мати ще сили та енергію працювати далі, а після чотирьох — навряд чи у когось буде ентузіазм дбати про громаду.

Козицький пояснив, що такі обмеження сприятимуть оновленню управлінських кадрів та появі нових ідей у розвитку міст України.

Зазначимо, що мер Львова Андрій Садовий у листопаді 2020 року був вчетверте обраний на цю посаду.

Скриншот повідомлення Козицького/Telegram

Раніше ми інформували, що виконавчий комітет Львівської міської ради ухвалив рішення про заборону продажу алкоголю під час комендантської години.

Крім того, у Львові приватні перевізники просять Садового ухвалити рішення про підвищення цін на проїзд в громадському транспорті.