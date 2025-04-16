Во Львовской ОВА предлагают ограничить мэрство четырьмя сроками, как у Садового

Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий. Фото: Козицкий/Facebook

Председатель Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий предлагает законодательно ограничить количество каденций на посту городского головы четырьмя сроками. По его мнению, такие ограничения будут способствовать обновлению управленческих кадров.

Об этом Козицкий написал на своей странице в Telegram, 15 апреля.

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Козицкий отметил, что недавно в некоторых СМИ наткнулся на информацию о подготовке законопроекта "О внесении изменений в "Избирательный кодекс Украины" относительно ограничения количества сроков пребывания на должности городского головы".

Учитывая это, он отметил, что поддерживает ограничение количества каденций для городских голов.

"Мы же имеем ограничения для президента, то почему их нет для мэров городов? Поэтому я поддерживаю закон об ограничении количества каденций для городских голов. Но предлагаю сделать ограничение вместо не более чем два раза — не более чем четыре", — сказал глава ОВА.

В частности он добавил, что после двух каденций человек может иметь еще силы и энергию работать дальше, а после четырех — вряд ли у кого-то будет энтузиазм заботиться об обществе.

Козицкий объяснил, что такие ограничения будут способствовать обновлению управленческих кадров и появлению новых идей в развитии городов Украины.

Отметим, что мэр Львова Андрей Садовый в ноябре 2020 года был в четвертый раз избран на эту должность.

Скриншот сообщения Козицкого/Telegram

Ранее мы информировали, что исполнительный комитет Львовского городского совета принял решение о запрете продажи алкоголя во время комендантского часа.

Кроме того, во Львове частные перевозчики просят Садового принять решение о повышении цен на проезд в общественном транспорте.