Садовий провів телефонну розмову з духовним радником Трампа Бернсом

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: РБК-Україна

Мер Львова Андрій Садовий провів телефонну розмову з духовним радником президента США Дональда Трампа Марком Бернсом. Під час неї вони домовилися про майбутню зустріч.

Про це Бернс повідомив в X.

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Розмова Садового та Бернса

"Чудовий відео-телефонний зв'язок з мером Львова, Андрієм Садовим. Львів, друга столиця України, — місто з багатою історією та культурою", — написав Бернс.

Він зазначив, що дійсно вражений роботою Садового і з нетерпінням чекає на можливість зустрітися з ним особисто найближчим часом.

Скриншот допису Бернса

На фото, яке опублікував Бернс в дописі видно, як телефон у кабінеті Садового під час розмови тримає виконавчий директор громадської організації Яків Флічкін. Відомо, що саме він запропонував меру провести цю розмову.

Видання ZAXID.NET пише, що головним результатом розмови стала домовленість про майбутню зустріч.

Нагадаємо, вчора до Львова з візитом приїхав голова МЗС Нідерландів Каспар Вельдкамп, де з ним зустрівся Андрій Садовий.

Крім того, міська рада Львова нещодавно анонсувала облаштування нових майданчиків для паркування.