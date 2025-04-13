Садовый провел телефонный разговор с духовным советником Трампа Бернсом

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: РБК-Украина

Мэр Львова Андрей Садовый провел телефонный разговор с духовным советником президента США Дональда Трампа Марком Бернсом. Во время него они договорились о предстоящей встрече.

Об этом Бернс сообщил в X.

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Разговор Садового и Бернса

"Замечательная видео-телефонная связь с мэром Львова, Андреем Садовым. Львов, вторая столица Украины, — город с богатой историей и культурой", — написал Бернс.

Он отметил, что действительно впечатлен работой Садового и с нетерпением ждет возможности встретиться с ним лично в ближайшее время.

Скриншот поста Бернса

На фото, которое опубликовал Бернс в посте видно, как телефон в кабинете Садового во время разговора держит исполнительный директор общественной организации Яков Фличкин. Известно, что именно он предложил мэру провести этот разговор.

Издание ZAXID.NET пишет, что главным результатом разговора стала договоренность о предстоящей встрече.

Напомним, вчера во Львов с визитом приехал глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп, где с ним встретился Андрей Садовый.

Кроме того, городской совет Львова недавно анонсировал обустройство новых площадок для парковки.