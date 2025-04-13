Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Садовый и духовный советник Трампа провели разговор — о чем arrow

Садовый и духовный советник Трампа провели разговор — о чем

13 апреля 2025 08:00
Евгения Брюховецкая - редактор
Садовый провел телефонный разговор с духовным советником Трампа Бернсом
Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: РБК-Украина
Евгения Брюховецкая - редактор

Мэр Львова Андрей Садовый провел телефонный разговор с духовным советником президента США Дональда Трампа Марком Бернсом. Во время него они договорились о предстоящей встрече.

Об этом Бернс сообщил в X.

Реклама
Читайте также:

Разговор Садового и Бернса

"Замечательная видео-телефонная связь с мэром Львова, Андреем Садовым. Львов, вторая столица Украины, — город с богатой историей и культурой", — написал Бернс.

Он отметил, что действительно впечатлен работой Садового и с нетерпением ждет возможности встретиться с ним лично в ближайшее время.

null
Скриншот поста Бернса

На фото, которое опубликовал Бернс в посте видно, как телефон в кабинете Садового во время разговора держит исполнительный директор общественной организации Яков Фличкин. Известно, что именно он предложил мэру провести этот разговор.

Издание ZAXID.NET пишет, что главным результатом разговора стала договоренность о предстоящей встрече.

Напомним, вчера во Львов с визитом приехал глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп, где с ним встретился Андрей Садовый.

Кроме того, городской совет Львова недавно анонсировал обустройство новых площадок для парковки.

Львов Дональд Трамп Андрей Садовый встреча Марк Бернс
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама