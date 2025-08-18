Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Як пройшов третій книгообмін у Львові — наш фоторепортаж

Як пройшов третій книгообмін у Львові — наш фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 05:02
З'явились цікаві фото з книгообміну в рамках Книжкової площі у Львові
Книгообмін "Книжкова площа – 2025". Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Як ми вже повідомляли, 17 серпня у Львові в рамках події "Книжкова площа" пройшов третій книгообмін серед містян. Захід зібрав натовп любителів книг на площі перед головним корпусом Львівського національного університету імені Івана Франка.

Кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака зробила для наших читачів чудовий фоторепортаж.

Реклама
Читайте також:

Що на що міняли на львівському книгообміні

Як пройшов третій книгообмін у Львові — наш фоторепортаж - фото 1
Ятки з книгами, які можна було обміняти. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Протягом дня відвідувачі мали змогу обмінятися книгами різних жанрів, послухати дискусії про культуру, мистецтво та літературу, насолодитися музичними виступами та переглянути кіно.

Як пройшов третій книгообмін у Львові — наш фоторепортаж - фото 2
Подія відбулась біля центральної будівлі ЛНУ ім. Франка. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Для наймолодших учасників була облаштована окрема дитяча зона з іграми та розвагами.

Як пройшов третій книгообмін у Львові — наш фоторепортаж - фото 3
Ятки з книгами викликали неабиякий ажіотаж у мешканців та гостей Львова. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Захід тривав з 12:00 до 16:30, після чого відбувся концерт гурту "SHEPIT" о 18:00 та показ документального фільму "Свідки. Полон вбиває" о 20:00.  

Як пройшов третій книгообмін у Львові — наш фоторепортаж - фото 4
Обміняти можна було будь-які книги, тільки не російською мовою. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У міському управлінні культури повідомили про інновацію у роботі книжкових яток — вони відкривалися по черзі, що давало можливість усім відвідувачам знайти книги собі до смаку.

Як пройшов третій книгообмін у Львові — наш фоторепортаж - фото 5
Всього на площі було представлено 16 книжкових яток з різноманітними виданнями. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Окрім обміну книгами, програма заходу включала дискусії з комбатантської літератури, промоції дитячого читання та класичної літератури. Серед спікерів були відомі українські письменники та літературознавці: Олена Рибка, Богдан Тихолоз, Катерина Міхаліцина, Віталій Запека та Богдан Коломійчук.

Як пройшов третій книгообмін у Львові — наш фоторепортаж - фото 6
Відвідувачі могли сфотографуватись на пам'ять біля банера "Книжкової площі". Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака


Проєкт "Книжкова площа" реалізовано за підтримки державної установи "Український інститут книги" за кошти державного бюджету України та сприяння Львівської міської ради, зокрема управління культури департаменту освіти та культури.

Раніше ми повідомляли, що у Львові презентували відтворену мозаїку "Боривітер" Алли Горської, яку російські війська знищили у Маріуполі. Молоді художники створили копію зберігши деталі оригіналу 1967 року.

Також у Львові заклали капсулу на місці майбутнього культурного простору "Майстерня". Це частина проєкту UNBROKEN Art.

Львів книги Львівська область література обмін
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації