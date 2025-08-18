З'явились цікаві фото з книгообміну в рамках Книжкової площі у Львові

Книгообмін "Книжкова площа – 2025". Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Як ми вже повідомляли, 17 серпня у Львові в рамках події "Книжкова площа" пройшов третій книгообмін серед містян. Захід зібрав натовп любителів книг на площі перед головним корпусом Львівського національного університету імені Івана Франка.

Кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака зробила для наших читачів чудовий фоторепортаж.

Що на що міняли на львівському книгообміні

Ятки з книгами, які можна було обміняти. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Протягом дня відвідувачі мали змогу обмінятися книгами різних жанрів, послухати дискусії про культуру, мистецтво та літературу, насолодитися музичними виступами та переглянути кіно.

Подія відбулась біля центральної будівлі ЛНУ ім. Франка. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Для наймолодших учасників була облаштована окрема дитяча зона з іграми та розвагами.

Ятки з книгами викликали неабиякий ажіотаж у мешканців та гостей Львова. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Захід тривав з 12:00 до 16:30, після чого відбувся концерт гурту "SHEPIT" о 18:00 та показ документального фільму "Свідки. Полон вбиває" о 20:00.

Обміняти можна було будь-які книги, тільки не російською мовою. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У міському управлінні культури повідомили про інновацію у роботі книжкових яток — вони відкривалися по черзі, що давало можливість усім відвідувачам знайти книги собі до смаку.

Всього на площі було представлено 16 книжкових яток з різноманітними виданнями. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Окрім обміну книгами, програма заходу включала дискусії з комбатантської літератури, промоції дитячого читання та класичної літератури. Серед спікерів були відомі українські письменники та літературознавці: Олена Рибка, Богдан Тихолоз, Катерина Міхаліцина, Віталій Запека та Богдан Коломійчук.

Відвідувачі могли сфотографуватись на пам'ять біля банера "Книжкової площі". Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака



Проєкт "Книжкова площа" реалізовано за підтримки державної установи "Український інститут книги" за кошти державного бюджету України та сприяння Львівської міської ради, зокрема управління культури департаменту освіти та культури.

