Появились интересные фото с книгообмена в рамках Книжной площади во Львове

Как прошел третий книгообмен во Львове — наш фоторепортаж
Как мы уже сообщали, 17 августа во Львове в рамках события "Книжная площадь" прошел третий книгообмен среди горожан. Мероприятие собрало толпу любителей книг на площади перед главным корпусом Львовского национального университета имени Ивана Франко.
Корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака сделала для наших читателей замечательный фоторепортаж.
Что на что меняли на львовском книгообмене
В течение дня посетители имели возможность обменяться книгами разных жанров, послушать дискуссии о культуре, искусстве и литературе, насладиться музыкальными выступлениями и посмотреть кино.
Для самых маленьких участников была обустроена отдельная детская зона с играми и развлечениями.
Мероприятие длилось с 12:00 до 16:30, после чего состоялся концерт группы "SHEPIT" в 18:00 и показ документального фильма "Свидетели. Плен убивает" в 20:00.
В городском управлении культуры сообщили об инновации в работе книжных стендов — они открывались по очереди, что давало возможность всем посетителям найти книги себе по вкусу.
Кроме обмена книгами, программа мероприятия включала дискуссии по комбатантской литературе, продвижению детского чтения и классической литературы. Среди спикеров были известные украинские писатели и литературоведы: Елена Рыбка, Богдан Тихолоз, Екатерина Михалицына, Виталий Запека и Богдан Коломийчук.
Проект "Книжная площадь" реализован при поддержке государственного учреждения "Украинский институт книги" за средства государственного бюджета Украины и содействие Львовского городского совета, в частности управления культуры департамента образования и культуры.
