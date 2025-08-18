Видео
Главная Львов Как прошел третий книгообмен во Львове — наш фоторепортаж

Как прошел третий книгообмен во Львове — наш фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 05:02
Появились интересные фото с книгообмена в рамках Книжной площади во Львове
Книгообмен "Книжная площадь — 2025". Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Как мы уже сообщали, 17 августа во Львове в рамках события "Книжная площадь" прошел третий книгообмен среди горожан. Мероприятие собрало толпу любителей книг на площади перед главным корпусом Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака сделала для наших читателей замечательный фоторепортаж.

Читайте также:

Что на что меняли на львовском книгообмене

Как прошел третий книгообмен во Львове — наш фоторепортаж - фото 1
Стенды с книгами, которые можно было обменять. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

В течение дня посетители имели возможность обменяться книгами разных жанров, послушать дискуссии о культуре, искусстве и литературе, насладиться музыкальными выступлениями и посмотреть кино.

Как прошел третий книгообмен во Львове — наш фоторепортаж - фото 2
Событие состоялось возле центрального здания ЛНУ им. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Для самых маленьких участников была обустроена отдельная детская зона с играми и развлечениями.

Как прошел третий книгообмен во Львове — наш фоторепортаж - фото 3
Ятки с книгами вызвали большой ажиотаж у жителей и гостей Львова. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Мероприятие длилось с 12:00 до 16:30, после чего состоялся концерт группы "SHEPIT" в 18:00 и показ документального фильма "Свидетели. Плен убивает" в 20:00.

Как прошел третий книгообмен во Львове — наш фоторепортаж - фото 4
Обменять можно было любые книги, только не на русском языке. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

В городском управлении культуры сообщили об инновации в работе книжных стендов — они открывались по очереди, что давало возможность всем посетителям найти книги себе по вкусу.

Как прошел третий книгообмен во Львове — наш фоторепортаж - фото 5
Всего на площади было представлено 16 книжных стендов с различными изданиями. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Кроме обмена книгами, программа мероприятия включала дискуссии по комбатантской литературе, продвижению детского чтения и классической литературы. Среди спикеров были известные украинские писатели и литературоведы: Елена Рыбка, Богдан Тихолоз, Екатерина Михалицына, Виталий Запека и Богдан Коломийчук.

Как прошел третий книгообмен во Львове — наш фоторепортаж - фото 6
Посетители могли сфотографироваться на память возле баннера "Книжной площади". Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака


Проект "Книжная площадь" реализован при поддержке государственного учреждения "Украинский институт книги" за средства государственного бюджета Украины и содействие Львовского городского совета, в частности управления культуры департамента образования и культуры.

Ранее мы сообщали, что во Львове презентовали воссозданную мозаику "Боривитер" Аллы Горской, которую российские войска уничтожили в Мариуполе. Молодые художники создали копию сохранив детали оригинала 1967 года.

Также во Львове заложили капсулу на месте будущего культурного пространства "Мастерская". Это часть проекта UNBROKEN Art.

