Появились интересные фото с книгообмена в рамках Книжной площади во Львове

Книгообмен "Книжная площадь — 2025". Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Как мы уже сообщали, 17 августа во Львове в рамках события "Книжная площадь" прошел третий книгообмен среди горожан. Мероприятие собрало толпу любителей книг на площади перед главным корпусом Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака сделала для наших читателей замечательный фоторепортаж.

Стенды с книгами, которые можно было обменять. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

В течение дня посетители имели возможность обменяться книгами разных жанров, послушать дискуссии о культуре, искусстве и литературе, насладиться музыкальными выступлениями и посмотреть кино.

Событие состоялось возле центрального здания ЛНУ им. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Для самых маленьких участников была обустроена отдельная детская зона с играми и развлечениями.

Ятки с книгами вызвали большой ажиотаж у жителей и гостей Львова. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Мероприятие длилось с 12:00 до 16:30, после чего состоялся концерт группы "SHEPIT" в 18:00 и показ документального фильма "Свидетели. Плен убивает" в 20:00.

Обменять можно было любые книги, только не на русском языке. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

В городском управлении культуры сообщили об инновации в работе книжных стендов — они открывались по очереди, что давало возможность всем посетителям найти книги себе по вкусу.

Всего на площади было представлено 16 книжных стендов с различными изданиями. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Кроме обмена книгами, программа мероприятия включала дискуссии по комбатантской литературе, продвижению детского чтения и классической литературы. Среди спикеров были известные украинские писатели и литературоведы: Елена Рыбка, Богдан Тихолоз, Екатерина Михалицына, Виталий Запека и Богдан Коломийчук.

Посетители могли сфотографироваться на память возле баннера "Книжной площади". Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака



Проект "Книжная площадь" реализован при поддержке государственного учреждения "Украинский институт книги" за средства государственного бюджета Украины и содействие Львовского городского совета, в частности управления культуры департамента образования и культуры.

