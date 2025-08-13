Відео
Головна Львів Від Маріуполя до Львова — відтворили знищену мозаїку

Від Маріуполя до Львова — відтворили знищену мозаїку

Дата публікації: 13 серпня 2025 14:56
У Львові вперше показали відтворену мозаїку Алли Горської
Відтворена мозаїка Алли Горської. Фото:

У Львові відбулася перша публічна презентація відтвореної мозаїки "Боривітер" Алли Горської, яку російські війська знищили у Маріуполі. Молоді художники створили копію менш ніж за два місяці, зберігши символіку та деталі оригіналу 1967 року.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

У Львові показали відтворений "Боривітер" Алли Горської

Уперше у Львові презентували відновлену мозаїку "Боривітер" роботи відомої української художниці Алли Горської. Оригінал твору було створено у 1967 році в Маріуполі, проте у травні 2022-го стало відомо, що він знищений прямим влучанням снаряда під час російських обстрілів міста.

Молоді митці вирішили повернути до життя цю знакову роботу. Менш ніж за два місяці вони відтворили мозаїку, зберігши її колірну гаму та композицію.

Від Маріуполя до Львова — відтворили знищену мозаїку - фото 1
Мозаїка "Боривітер". Фото: Новини.LIVE

"Мозаїка складається з 68 пазлів, які можна розібрати та перевезти у будь-яке місце", — розповіла Олена Зарецька, онука Алли Горської. Вона також додала: "Мрію, що після цієї подорожі вона повернеться додому, в Маріуполь".

Відтворений "Боривітер" став не лише мистецьким проєктом, а й символом незламності та збереження української культурної спадщини в умовах війни.

Від Маріуполя до Львова — відтворили знищену мозаїку - фото 2
Мозаїка "Боривітер". Фото: Новини.LIVE

Львів Маріуполь мистецтво художники твір
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
