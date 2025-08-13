У Львові вперше показали відтворену мозаїку Алли Горської

Відтворена мозаїка Алли Горської. Фото:

У Львові відбулася перша публічна презентація відтвореної мозаїки "Боривітер" Алли Горської, яку російські війська знищили у Маріуполі. Молоді художники створили копію менш ніж за два місяці, зберігши символіку та деталі оригіналу 1967 року.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

У Львові показали відтворений "Боривітер" Алли Горської

Уперше у Львові презентували відновлену мозаїку "Боривітер" роботи відомої української художниці Алли Горської. Оригінал твору було створено у 1967 році в Маріуполі, проте у травні 2022-го стало відомо, що він знищений прямим влучанням снаряда під час російських обстрілів міста.

Молоді митці вирішили повернути до життя цю знакову роботу. Менш ніж за два місяці вони відтворили мозаїку, зберігши її колірну гаму та композицію.

Мозаїка "Боривітер". Фото: Новини.LIVE

"Мозаїка складається з 68 пазлів, які можна розібрати та перевезти у будь-яке місце", — розповіла Олена Зарецька, онука Алли Горської. Вона також додала: "Мрію, що після цієї подорожі вона повернеться додому, в Маріуполь".

Відтворений "Боривітер" став не лише мистецьким проєктом, а й символом незламності та збереження української культурної спадщини в умовах війни.

Мозаїка "Боривітер". Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що У Львові в понеділок, 11 серпня, заклали капсулу на місці майбутнього культурного простору "Майстерня". Це частина проєкту UNBROKEN Art, який належить до екосистеми людяності UNBROKEN та реалізується за підтримки міста-побратима Фрайбург.

Раніше ми також інформували, що у Львові триває затримка з будівництвом сміттєпереробного заводу. Польська компанія Control Process S.A., що перемогла у тендері на реалізацію проєкту, досі не розпочала будівельні роботи. Через це місцева влада звернулася до прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.