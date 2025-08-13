Видео
От Мариуполя до Львова — воссоздали уничтоженную мозаику

От Мариуполя до Львова — воссоздали уничтоженную мозаику

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 14:56
Во Львове впервые показали воссозданную мозаику Аллы Горской
Воссозданная мозаика Аллы Горской. Фото: Новини.LIVE

Во Львове состоялась первая публичная презентация воссозданной мозаики "Боривитер" Аллы Горской, которую российские войска уничтожили в Мариуполе. Молодые художники создали копию менее чем за два месяца, сохранив символику и детали оригинала 1967 года.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Во Львове показали воссозданный "Боровитер" Аллы Горской

Впервые во Львове презентовали восстановленную мозаику "Пустельга" работы известной украинской художницы Аллы Горской. Оригинал произведения был создан в 1967 году в Мариуполе, однако в мае 2022-го стало известно, что он уничтожен прямым попаданием снаряда во время российских обстрелов города.

Молодые художники решили вернуть к жизни эту знаковую работу. Менее чем за два месяца они воссоздали мозаику, сохранив ее цветовую гамму и композицию.

Від Маріуполя до Львова — відтворили знищену мозаїку - фото 1
Мозаика "Боривитер". Фото: Новини.LIVE

"Мозаика состоит из 68 пазлов, которые можно разобрать и перевезти в любое место", — рассказала Елена Зарецкая, внучка Аллы Горской. Она также добавила: "Мечтаю, что после этого путешествия она вернется домой, в Мариуполь".

Воссозданный "Боривитер" стал не только художественным проектом, но и символом несокрушимости и сохранения украинского культурного наследия в условиях войны.

Від Маріуполя до Львова — відтворили знищену мозаїку - фото 2
Мозаика "Боривитер". Фото: Новини.LIVE

Напомним, что во Львове в понедельник, 11 августа, заложили капсулу на месте будущего культурного пространства "Мастерская". Это часть проекта UNBROKEN Art, который относится к экосистеме человечности UNBROKEN и реализуется при поддержке города-побратима Фрайбург.

Ранее мы также информировали, что во Львове продолжается задержка со строительством мусороперерабатывающего завода. Польская компания Control Process S.A., победившая в тендере на реализацию проекта, до сих пор не начала строительные работы. Из-за этого местные власти обратились к премьер-министру Польши Дональду Туску.

Львов Мариуполь искусство художники произведение
Марта Байдака - Журналист
Автор:
Марта Байдака
