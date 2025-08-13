Во Львове впервые показали воссозданную мозаику Аллы Горской

Воссозданная мозаика Аллы Горской. Фото: Новини.LIVE

Во Львове состоялась первая публичная презентация воссозданной мозаики "Боривитер" Аллы Горской, которую российские войска уничтожили в Мариуполе. Молодые художники создали копию менее чем за два месяца, сохранив символику и детали оригинала 1967 года.

Во Львове показали воссозданный "Боровитер" Аллы Горской

Впервые во Львове презентовали восстановленную мозаику "Пустельга" работы известной украинской художницы Аллы Горской. Оригинал произведения был создан в 1967 году в Мариуполе, однако в мае 2022-го стало известно, что он уничтожен прямым попаданием снаряда во время российских обстрелов города.

Молодые художники решили вернуть к жизни эту знаковую работу. Менее чем за два месяца они воссоздали мозаику, сохранив ее цветовую гамму и композицию.

Мозаика "Боривитер". Фото: Новини.LIVE

"Мозаика состоит из 68 пазлов, которые можно разобрать и перевезти в любое место", — рассказала Елена Зарецкая, внучка Аллы Горской. Она также добавила: "Мечтаю, что после этого путешествия она вернется домой, в Мариуполь".

Воссозданный "Боривитер" стал не только художественным проектом, но и символом несокрушимости и сохранения украинского культурного наследия в условиях войны.

Мозаика "Боривитер". Фото: Новини.LIVE

