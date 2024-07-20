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Які версії замаху на Ірину Фаріон розглядають слідчі — очільник МВС дав відповідь

20 липня 2024 04:53
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
У МВС розповіли, які розглядають версії замаху на Ірину Фаріон
Голова МВС України Ігор Клименко. Фото: МВС України
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

На цей час слідство розглядає декілька версій, яки можуть бути причинами замаху на Ірину Фаріон, яка загинула сьогодні у Львові. У поліції є дані, що вбивця стежив за будинком мовознавиці.  

Про це на терміновому брифінгу у Львові 20 липня, у суботу проінформував очільник МВС Ігор Клименко, йдеться у Telegram-каналі відомства.  

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Які саме версії замаху розглядаються

Клименко зазначив, що основними, але не остаточними на цей час є версії пов'язані з громадською та політичною діяльністю Ірини Фаріон. Також розглядається версія особистої неприязні. Але слідчі перевіряють і версію замовного вбивства.

"У ці хвилини оперативники проводять комплекс заходів і на місці скоєння злочину, і по місцях відходу можливого злочинця", — заявив Ігор Клименко.

Також міністр додав, що у слідства дійсно є інформація, що підозрілий чоловік кілька днів спостерігав за домом вбитою. Експерти вже знайшли гільзу від пістолета, яким користувався вбивця.

"Ми перевіряємо всю інформацію, працюємо зі свідками, звертаємось до всіх, хто може надати слідству додаткову інформацію. Хочу подякувати людям, які цю інформацію вже надали", — зазначив Ігор Клименко.

Він висловив співчуття родині та близьким загиблої. 

Нагадаємо, в п'ятницю, 19 липня, було скоєно замах на Ірину Фаріон у Львові. Зловмисник вистрілив у неї з вогнепальної зброї, а після операції Фаріон померла. Це сталося близько 23:20.

За словами Клименка, напад на мовознавицю кваліфіковано як умисне вбивство.

МВС вбивство Львів замах Ірина Фаріон Нацполіція

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