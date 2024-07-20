В МВД рассказали, какие рассматривают версии покушения на Ирину Фарион

Глава МВД Украины Игорь Клименко. Фото: МВД Украины

В настоящее время следствие рассматривает несколько версий, которые могут быть причинами покушения на погибшую сегодня во Львове Ирину Фарион. У полиции есть данные, что убийца следил за домом языковеда.

Об этом на срочном брифинге во Львове 20 июля, в субботу проинформировал глава МВД Игорь Клименко, говорится в Telegram-канале ведомства.

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Какие именно версии покушения рассматриваются

Клименко отметил, что основными, но не окончательными в настоящее время являются версии, связанные с общественной и политической деятельностью Ирины Фарион. Также рассматривается версия личной неприязни. Но следователи проверяют и версию заказного убийства.

"В эти минуты оперативники проводят комплекс мер и на месте совершения преступления, и по местам ухода возможного преступника", — заявил Игорь Клименко.

Также министр добавил, что у следствия действительно есть информация, что подозреваемый мужчина несколько дней наблюдал за домом убитой. Эксперты уже нашли гильзу от пистолета, которым пользовался убийца.

"Мы проверяем всю информацию, работаем со свидетелями, обращаемся ко всем, кто может предоставить следствию дополнительную информацию. Хочу поблагодарить людей, которые эту информацию уже предоставили ", — отметил Игорь Клименко.

Он выразил соболезнования семье и близким погибшей.

Напомним, в пятницу, 19 июля, было совершено покушение на Ирину Фарион во Львове. Злоумышленник выстрелил в нее из огнестрельного оружия, а после операции Фарион умерла. Это произошло около 23:20.

По словам Клименко, нападение на Ирину Фарион квалифицировано как умышленное убийство.