Хотіли дронами перевезти сигарети: на Львівщині затримали контрабандистів

Правоохоронці знайшли дрон. Фото: Держприкордонслужба

На Львівщині, поблизу села Липник, прикордонники знайшли два безпілотники, якими невідомі намагалися транспортувати сигарети до Польщі. Крім дронів, контрабандисти втікаючи залишили мікроавтобус з пультами управління та ноутбуки.

Про це інформує пресслужба Держприкордонслужби.

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У пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби розповіли, що про шум від безпілотників прикордонникам повідомили військовослужбовці відділу "Рава-Руська".

Знайдені безпілотники. Фото: Держприкордонслужба

"Для перевірки інформації про безпілотники від прикордонного підрозділу висунулися додаткові наряди. Згодом на околиці Липника прикордонники виявили мікроавтобус Mercedes, в якому знаходилися пульти управління, гвинти, саморобні акумулятори та ящик цигарок", — йдеться у повідомленні.

За цим фактом прикордонники повідомили працівників Нацполіції, яким передали усе виявлене.

Нагадаємо, ми ранше писали, у Львівській області прикордонники ПП "Смільниця" затримали 38-річного іноземця, який намагався незаконно вивезти з України 372 старовинні монети. Вартість вилучених монет на тіньовому ринку антикваріату може становити понад пів мільйона гривень.

Також, ми писали, що Львівські митники затримали 31-річного чоловіка, який намагався ввезти в Україну контрабандних електронних цигарок та ікри на 5 мільйонів гривень. Чоловіка затримали на українсько-польському пункті пропуску "Рава-Руська".