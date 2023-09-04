Хотіли дронами перевезти сигарети: на Львівщині затримали контрабандистів
На Львівщині, поблизу села Липник, прикордонники знайшли два безпілотники, якими невідомі намагалися транспортувати сигарети до Польщі. Крім дронів, контрабандисти втікаючи залишили мікроавтобус з пультами управління та ноутбуки.
Про це інформує пресслужба Держприкордонслужби.
Інцидент трапився на відстані 12 кілометрів від кордону з Польщею
У пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби розповіли, що про шум від безпілотників прикордонникам повідомили військовослужбовці відділу "Рава-Руська".
"Для перевірки інформації про безпілотники від прикордонного підрозділу висунулися додаткові наряди. Згодом на околиці Липника прикордонники виявили мікроавтобус Mercedes, в якому знаходилися пульти управління, гвинти, саморобні акумулятори та ящик цигарок", — йдеться у повідомленні.
За цим фактом прикордонники повідомили працівників Нацполіції, яким передали усе виявлене.
Нагадаємо, ми ранше писали, у Львівській області прикордонники ПП "Смільниця" затримали 38-річного іноземця, який намагався незаконно вивезти з України 372 старовинні монети. Вартість вилучених монет на тіньовому ринку антикваріату може становити понад пів мільйона гривень.
Також, ми писали, що Львівські митники затримали 31-річного чоловіка, який намагався ввезти в Україну контрабандних електронних цигарок та ікри на 5 мільйонів гривень. Чоловіка затримали на українсько-польському пункті пропуску "Рава-Руська".