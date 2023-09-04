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Хотели дронами перевезти сигареты: во Львовской области задержали контрабандистов

4 сентября 2023 16:21
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Марта Байдака
Журналист
Хотели дронами перевезти сигареты: во Львовской области задержали контрабандистов
Правоохранители обнаружили дрон. Фото: Госпогранслужба
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

На Львовщине, близ села Липник, пограничники обнаружили два беспилотника, которыми неизвестные пытались транспортировать сигареты в Польшу. Помимо дронов, контрабандисты убегая покинули микроавтобус с пультами управления и ноутбуки.

Об этом информирует прессслужба Госпогранслужбы.

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В пресс-службе Западного регионального управления Госпогранслужбы рассказали, что о шуме от беспилотников пограничникам сообщили военнослужащие отдела "Рава-Русская".

Найден беспилотник. Фото: Госпогранслужба
Найдены беспилотники. Фото: Госпогранслужба

"Для проверки информации о беспилотниках от пограничного подразделения выдвинулись дополнительные наряды. В последствии на окраине Липника пограничники обнаружили микроавтобус Mercedes, в котором находились пульты управления, винты, самодельные аккумуляторы и сигаретный ящик" , — говорится в сообщении.

По этому факту пограничники сообщили работникам Нацполиции, которым передали все обнаруженное.

Напомним, мы раньше писали, во Львовской области пограничники ПП "Смольница" задержали 38-летнего иностранца, который пытался незаконно вывезти из Украины 372 старинные монеты. Стоимость изъятых монет на теневом рынке антиквариата может составить более полумиллиона гривен.

Также мы писали, что Львовские таможенники задержали 31-летнего мужчину, который пытался ввезти в Украину контрабандных электронных сигарет и икры на 5 миллионов гривен. Мужчину задержали на украинско-польском пункте пропуска "Рава-Русская".

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