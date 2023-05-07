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Козицький заявив, що Львів претендуватиме на проведення велогонки Giro d'Italia

7 травня 2023 13:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Козицький заявив, що Львів претендуватиме на проведення велогонки Giro d'Italia
Очільник Львівської ОВА Максим Козицький. Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 7 травня, у Львівській області стартував традиційний всеукраїнський веломарафон "Львівська сотка". Очільник ОВА Максим Козицький заявив, що область готова приймати навіть такі потужні велоперегони як Giro d'Italia.

Про це Максим Козицький написав у своєму Telegram-каналі.

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Львівська область буде претендувати на проведення Giro d'Italia

"Якщо пропозиція глави МЗС Італії Антоніо Таяні провести перший етап престижної велогонки Giro d'Italia наступного року в Україні почне реалізовуватись практичними організаційними кроками, Львівщина претендуватиме на проведення цих змагань", — заявив Козицький.

Він повідомив, що для цього управління молоді та спорту Львівської ОВА у партнерстві з федераціями вже напрацьовує можливі маршрути.

Козицький подякував учасникам та організаторам традиційного всеукраїнського веломарафону "Львівська сотка". 

"Вже у 14-те ця подія відбувається на Львівщині та другий рік поспіль із благодійною метою — своїм стартовим внеском учасники фінансово допомагають нашим захисникам і захисницям", — додав Козицький.

Веломарафон во Львове
Веломарафон у Львові. Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official
Веломарафон во Львове
Веломарафон у Львові. Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official
Веломарафон во Львове
Веломарафон у Львові. Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official
Веломарафон во Львове
Веломарафон у Львові. Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

Нагадаємо, у суботу, 6 травня, Львів відзначав 767-річчя. Через масштабне вторгнення РФ святкування в місті скасували, однак натомість на головній площі міста склали подяку військовим.

Також ми писали, що Львівська область традиційно тримає лідерство в питаннях турботи про внутрішніх переселенців. У кожному районі області діють консультативно-координаційні центри. Внутрішнім переселенцям допомагають з питань пошуку роботи та виплат, надають гуманітарну, психологічну чи юридичну допомогу.

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