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Козицкий заявил, что Львов будет претендовать на проведение велогонки Giro d'Italia

7 мая 2023 13:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Козицкий заявил, что Львов будет претендовать на проведение велогонки Giro d'Italia
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 7 мая, во Львовской области стартовал традиционный всеукраинский веломарафон "Львовская сотка". Глава ОВА Максим Козицкий заявил, что область готова принимать даже такие мощные велогонки как Giro d'Italia.

Об этом Максим Козицкий написал в своем Telegram-канале.

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Львовская область будет претендовать на проведение Giro d'Italia

"Если предложение главы МИД Италии Антонио Таяни провести первый этап престижной велогонки Giro d'Italia в следующем году в Украине начнет реализовываться практическими организационными шагами, Львовская область будет претендовать на проведение этих соревнований", — заявил Козицкий.

Он сообщил, что для этого управление молодежи и спорта Львовской ОВА в партнерстве с федерациями уже нарабатывает возможные маршруты.

Козицкий поблагодарил участников и организаторов традиционного всеукраинского веломарафона "Львовская сотка".

"Уже в 14 раз это событие происходит во Львовской области и второй год подряд с благотворительной целью — своим стартовым вкладом участники финансово помогают нашим защитникам и защитницам", — добавил Козицкий.

Веломарафон во Львове
Веломарафон во Львове. Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official
Веломарафон во Львове
Веломарафон во Львове. Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official
Веломарафон во Львове
Веломарафон во Львове. Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official
Веломарафон во Львове
Веломарафон во Львове. Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

Напомним, в субботу, 6 мая, Львов праздновал 767-летие. Из-за масштабного вторжения РФ празднование в городе отменили, однако на главной площади города поблагодарили военных.

Также мы писали, что Львовская область традиционно лидирует в вопросах заботы о внутренних переселенцах. В каждом районе области действуют консультативно-координационные центры. Внутренним переселенцам помогают по поиску работы и выплат, оказывают гуманитарную, психологическую или юридическую помощь.

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