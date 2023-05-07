Козицкий заявил, что Львов будет претендовать на проведение велогонки Giro d'Italia
Сегодня, 7 мая, во Львовской области стартовал традиционный всеукраинский веломарафон "Львовская сотка". Глава ОВА Максим Козицкий заявил, что область готова принимать даже такие мощные велогонки как Giro d'Italia.
Об этом Максим Козицкий написал в своем Telegram-канале.
Львовская область будет претендовать на проведение Giro d'Italia
"Если предложение главы МИД Италии Антонио Таяни провести первый этап престижной велогонки Giro d'Italia в следующем году в Украине начнет реализовываться практическими организационными шагами, Львовская область будет претендовать на проведение этих соревнований", — заявил Козицкий.
Он сообщил, что для этого управление молодежи и спорта Львовской ОВА в партнерстве с федерациями уже нарабатывает возможные маршруты.
Козицкий поблагодарил участников и организаторов традиционного всеукраинского веломарафона "Львовская сотка".
"Уже в 14 раз это событие происходит во Львовской области и второй год подряд с благотворительной целью — своим стартовым вкладом участники финансово помогают нашим защитникам и защитницам", — добавил Козицкий.
Напомним, в субботу, 6 мая, Львов праздновал 767-летие. Из-за масштабного вторжения РФ празднование в городе отменили, однако на главной площади города поблагодарили военных.
Также мы писали, что Львовская область традиционно лидирует в вопросах заботы о внутренних переселенцах. В каждом районе области действуют консультативно-координационные центры. Внутренним переселенцам помогают по поиску работы и выплат, оказывают гуманитарную, психологическую или юридическую помощь.