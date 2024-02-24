Друга річниця повномасштабного вторгнення — фоторепортаж з місць пам'яті у Львові

Львів — місто пам'яті новітніх Героїв — фоторепортаж
За два роки повномасштабної війни в Україні Львів став не тільки гуманітарним хабом, транзитним містом, місцем прихистку та лікування для українців, але й містом пам'яті зниклих військовослужбовців та полеглих Героїв.
До другої річниці повномасштабного вторгнення Новини.LIVE підготували фоторепортаж локацій, які не дають забути, що в Україні й надалі триває боротьба за нашу свободу.
"Віримо, чекаємо"
У сквері "На валах" триває виставка фотографій захисників України, які вважаються зниклими безвісти чи перебувають у полоні. Вона триватиме доти, допоки кожен хто на фото не повернеться додому.
Виставка "Віримо, чекаємо" організована за ініціативи дружин воїнів 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.
Будинок воїна
Будинок воїна відкрили на місці колишнього російського культурного центру. Від початку повномасштабного вторгнення Будинок воїна надає допомогу родичам військовослужбовців та переселенцям.
Вулиці в честь українських захисників
В межах декомунізації у Львові протягом року перейменовано 53 вулиці. Деякі з них тепер названі на честь новітніх героїв, учасників російсько-української війни, які загинули під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Вулиця Володимира Короленка тепер має назву Тараса Бобанича "Хаммера" — учасника російсько-української війни, Героя України. Тарас Бобанич загинув 8 квітня 2022 року в бою на Харківщині, прикривши собою побратимів.
У Львові присвятили фонтан загиблому захиснику Да Вінчі
Фонтан на площі Галицькій у Львові присвятять загиблому Герою України Да Вінчі Дмитру Коцюбайлу та всім учасникам російсько-української війни.
Легендарний військовий Дмитро Коцюбайло, відомий як Да Вінчі загинув 7 березня 2023 року у бою під Бахмутом. Свого часу він отримав найвищу державну нагороду — звання Героя України й був одним з наймолодших героїв України. Йому було 27 років.
Міська церемонія прощання
У Львовім на площі Ринок відбувається міська церемонія прощання з усіма загиблими захисниками.
Мешканців і гостей міста закликають під час руху похоронної процесії виходити на вулицю і віддати шану полеглим Героям.
Площа Ангелів
У центрі Львова відкрили площу Ангелів. Нова назва громадського простору, що перед Гарнізонним храмом, уособлює і небесне воїнство, і українських героїв — всіх, хто є захисниками добра.
Поле Почесних поховань
Серед львів'ян це місце відоме як Марсове поле. Воно межує з огорожею музею-заповідника "Личаківський цвинтар". І саме тут, уже другий рік поспіль хоронять українських захисників.
Нагадаємо, ми раніше писали, чи вийшли б львів'яни на Майдан сьогодні, як 10 років тому.
Також, ми писали, що на Львівщині мати загиблого військового передала на потреби бригади, в якій він служив, 100 тисяч гривень. Кошти спрямують на закупівлю дронів.
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