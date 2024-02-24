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Львів — місто пам'яті новітніх Героїв — фоторепортаж

24 лютого 2024 07:59
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Марта Байдака
Журналіст
Друга річниця повномасштабного вторгнення — фоторепортаж з місць пам'яті у Львові
Поле Почесних поховань. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

За два роки повномасштабної війни в Україні Львів став не тільки гуманітарним хабом, транзитним містом,  місцем прихистку та лікування для українців, але й містом пам'яті зниклих військовослужбовців та полеглих Героїв. 

До другої річниці повномасштабного вторгнення Новини.LIVE підготували фоторепортаж локацій, які не дають забути, що в Україні й надалі триває боротьба за нашу свободу. 

"Віримо, чекаємо"

У сквері "На валах" триває виставка фотографій  захисників України, які вважаються зниклими безвісти чи перебувають у полоні. Вона триватиме доти, допоки кожен хто на фото не повернеться додому.

Виставка "Віримо, чекаємо". Фото: Новини.LIVE
Виставка "Віримо, чекаємо". Фото: Новини.LIVE

Виставка "Віримо, чекаємо" організована за ініціативи дружин воїнів 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Львів — місто пам'яті новітніх Героїв — фоторепортаж - фото 2
Виставка в сквері Львова. Фото: Новини.LIVE

Будинок воїна

Будинок воїна відкрили на місці колишнього російського культурного центру. Від початку повномасштабного вторгнення Будинок воїна надає допомогу родичам військовослужбовців та переселенцям.

Фасад будинку воїна. Фото: Новини.LIVE
Фасад будинку воїна. Фото: Новини.LIVE

Вулиці в честь українських захисників

В межах декомунізації у Львові протягом року перейменовано 53 вулиці. Деякі з них тепер названі на честь новітніх героїв, учасників російсько-української війни, які загинули під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Львів — місто пам'яті новітніх Героїв — фоторепортаж - фото 4
Таблиця з назвою вулиці. Фото: Новини.LIVE

Вулиця Володимира Короленка тепер має назву Тараса Бобанича "Хаммера" — учасника російсько-української війни, Героя України. Тарас Бобанич загинув 8 квітня 2022 року в бою на Харківщині, прикривши собою побратимів.

У Львові присвятили фонтан загиблому захиснику Да Вінчі

Фонтан на площі Галицькій у Львові присвятять загиблому Герою України Да Вінчі Дмитру Коцюбайлу та всім учасникам російсько-української війни.

Фонтан паямті Да Вінчі. Фото: Новини.LIVE
Фонтан пам'яті Да Вінчі. Фото: Новини.LIVE

Легендарний військовий Дмитро Коцюбайло, відомий як Да Вінчі загинув 7 березня 2023 року у бою під Бахмутом. Свого часу він отримав найвищу державну нагороду — звання Героя України й був одним з наймолодших героїв України. Йому  було 27 років.

Фонтан памтяі українсикх зак
Фонтан пам'яті українським добровольцям. Фото: Новини.LIVE 

Міська церемонія прощання

У Львовім на площі Ринок відбувається міська церемонія прощання з усіма загиблими захисниками.

Львів — місто пам'яті новітніх Героїв — фоторепортаж - фото 7
Таблиця пам'яті. Фото: Новини.LIVE 

Мешканців і гостей міста закликають під час руху похоронної процесії виходити на вулицю і віддати шану полеглим Героям.

Львів — місто пам'яті новітніх Героїв — фоторепортаж - фото 8
Таблиця пам'яті Героїв. Фото: Новини.LIVE 

Площа Ангелів

У центрі Львова відкрили площу Ангелів. Нова назва громадського простору, що перед Гарнізонним храмом, уособлює і небесне воїнство, і українських героїв  — всіх, хто є захисниками добра.

Львів — місто пам'яті новітніх Героїв — фоторепортаж - фото 9
Площа Ангелів. Фото: Новини.LIVE

Поле Почесних поховань  

Серед львів'ян це місце відоме як Марсове поле. Воно межує з огорожею музею-заповідника "Личаківський цвинтар". І саме тут, уже другий рік поспіль хоронять українських захисників.

Львів — місто пам'яті новітніх Героїв — фоторепортаж - фото 10
Марсове поле. Фото: Новини.LIVE
Львів — місто пам'яті новітніх Героїв — фоторепортаж - фото 11
Поле Почесних поховань у Львові. Фото: Новини.LIVE
Львів — місто пам'яті новітніх Героїв — фоторепортаж - фото 12
Могили українських захисників.  Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми раніше писали, чи вийшли б львів'яни на Майдан сьогодні, як 10 років тому.

Також, ми писали, що на Львівщині мати загиблого військового  передала на потреби бригади, в якій він служив, 100 тисяч гривень. Кошти спрямують на закупівлю дронів.

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