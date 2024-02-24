Вторая годовщина полномасштабного вторжения – фоторепортаж с мест памяти во Львове.

Львов — город памяти новейших Героев — фоторепортаж
За два года полномасштабной войны в Украине Львов стал не только гуманитарным хабом, транзитным городом, местом убежища и лечения для украинцев, но и городом памяти пропавших военнослужащих и павших Героев.
Ко второй годовщине полномасштабного вторжения Новини.LIVE подготовили фоторепортаж локаций, которые не дают забыть, что в Украине продолжается борьба за нашу свободу.
"Верим, ждем"
В сквере "На валах" проходит выставка фотографий защитников Украины, которые считаются пропавшими без вести или находятся в плену. Она будет продолжаться до тех пор, пока каждый кто на фото не вернется домой.
Выставка "Верим, ждем" организована по инициативе жен воинов 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.
Дом воина
Дом воина был открыт на месте бывшего русского культурного центра. С самого начала полномасштабного вторжения Дом воина оказывает помощь родственникам военнослужащих и переселенцам.
Улицы в честь украинских защитников
В рамках декоммунизации во Львове за 2023 год переименовано 53 улицы. Некоторые из них теперь названы в честь новейших героев, участников русско-украинской войны, погибших во время полномасштабного вторжения России в Украину.
Улица Владимира Короленко теперь называется Тараса Бобанича "Хаммера" — участника российско-украинской войны, Героя Украины. Тарас Бобанич погиб 8 апреля 2022 года в бою на Харьковщине, прикрыв собой собратьев.
Во Львове посвятили фонтан погибшему защитнику Да Винчи
Фонтан на площади Галицкой во Львове посвятили погибшему Герою Украины Да Винчи Дмитрию Коцюбайло и всем участникам российско-украинской войны.
Легендарный военный Дмитрий Коцюбайло, известный как Да Винчи, погиб 7 марта 2023 года в бою под Бахмутом. В свое время он получил высшую государственную награду — звание Героя Украины и был одним из самых молодых героев Украины. Ему было 27 лет.
Городская церемония прощания
Во Львове на площади Рынок проходит городская церемония прощания со всеми погибшими защитниками.
Жителей и гостей города призывают во время движения похоронной процессии выходить на улицу и чтить павших Героев.
Площадь Ангелов
В центре Львова открыли площадь Ангелов. Новое название общественного пространства перед Гарнизонным храмом олицетворяет небесное воинство украинских героев — всех, кто является защитниками добра.
Поле Почетных захоронений
Среди львовян это место известно как Марсовое поле. Оно граничит с ограждением музея-заповедника "Лычаковское кладбище". И именно здесь уже второй год подряд хоронят украинских защитников.
Напомним, мы раньше писали, вышли бы львовяне на Майдан сегодня, как 10 лет назад.
Также мы писали, что на Львовщине мать погибшего военного передала на нужды бригады, в которой он служил, 100 тысяч гривен. Средства направят на закупку дронов.
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