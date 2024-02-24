Вторая годовщина полномасштабного вторжения – фоторепортаж с мест памяти во Львове.

Поле Почётных захоронений. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

За два года полномасштабной войны в Украине Львов стал не только гуманитарным хабом, транзитным городом, местом убежища и лечения для украинцев, но и городом памяти пропавших военнослужащих и павших Героев.

Ко второй годовщине полномасштабного вторжения Новини.LIVE подготовили фоторепортаж локаций, которые не дают забыть, что в Украине продолжается борьба за нашу свободу.

"Верим, ждем"

В сквере "На валах" проходит выставка фотографий защитников Украины, которые считаются пропавшими без вести или находятся в плену. Она будет продолжаться до тех пор, пока каждый кто на фото не вернется домой.

Выставка "Верим, ждем". Фото: Новини.LIVE

Выставка "Верим, ждем" организована по инициативе жен воинов 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

Выставка в сквере Львова. Фото: Новини.LIVE

Дом воина

Дом воина был открыт на месте бывшего русского культурного центра. С самого начала полномасштабного вторжения Дом воина оказывает помощь родственникам военнослужащих и переселенцам.

Фасад Дома воина. Фото: Новини.LIVE

Улицы в честь украинских защитников

В рамках декоммунизации во Львове за 2023 год переименовано 53 улицы. Некоторые из них теперь названы в честь новейших героев, участников русско-украинской войны, погибших во время полномасштабного вторжения России в Украину.

Таблица с названием улицы. Фото: Новини.LIVE

Улица Владимира Короленко теперь называется Тараса Бобанича "Хаммера" — участника российско-украинской войны, Героя Украины. Тарас Бобанич погиб 8 апреля 2022 года в бою на Харьковщине, прикрыв собой собратьев.

Во Львове посвятили фонтан погибшему защитнику Да Винчи

Фонтан на площади Галицкой во Львове посвятили погибшему Герою Украины Да Винчи Дмитрию Коцюбайло и всем участникам российско-украинской войны.

Фонтан памяти Да Винчи. Фото: Новини.LIVE

Легендарный военный Дмитрий Коцюбайло, известный как Да Винчи, погиб 7 марта 2023 года в бою под Бахмутом. В свое время он получил высшую государственную награду — звание Героя Украины и был одним из самых молодых героев Украины. Ему было 27 лет.

Фонтан памяти украинских добровольцев. Фото: Новини.LIVE

Городская церемония прощания

Во Львове на площади Рынок проходит городская церемония прощания со всеми погибшими защитниками.

Таблица памяти. Фото: Новини.LIVE

Жителей и гостей города призывают во время движения похоронной процессии выходить на улицу и чтить павших Героев.

Таблица памяти Героев. Фото: Новини.LIVE

Площадь Ангелов

В центре Львова открыли площадь Ангелов. Новое название общественного пространства перед Гарнизонным храмом олицетворяет небесное воинство украинских героев — всех, кто является защитниками добра.

Площадь Ангелов. Фото: Новини.LIVE

Поле Почетных захоронений

Среди львовян это место известно как Марсовое поле. Оно граничит с ограждением музея-заповедника "Лычаковское кладбище". И именно здесь уже второй год подряд хоронят украинских защитников.

Марсовое поле. Фото: Новини.LIVE

Поле Почётных захоронений во Львове. Фото: Новини.LIVE

Могилы украинских защитников. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы раньше писали, вышли бы львовяне на Майдан сегодня, как 10 лет назад.

Также мы писали, что на Львовщине мать погибшего военного передала на нужды бригады, в которой он служил, 100 тысяч гривен. Средства направят на закупку дронов.