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Львів отримав почесний статус від ЮНЕСКО — що це означає

14 лютого 2024 23:03
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Львів отримав почесний статус від ЮНЕСКО — що це означає
Мер Львова Андрій Садовий на онлайн-церемонії надання місту статусу від ЮНЕСКО. Фото: Львівська міська рада
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Львів отримав статус "Місто, що навчається" у глобальній мережі міст від ЮНЕСКО. Це дозволить розвивати потенціал міста для більшого вдосконалення чинних навчальних програм, розробки нових або проведення різноманітних обмінів між країнами.

Про це повідомляє пресслужба мерії Львова

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"Повномасштабне вторгнення Росії в Україну кардинально змінило моє місто. Ми стали великим гуманітарним, медичним і реабілітаційним центром нашої країни. Ми весь час думаємо про освіту, бо без цього немає розвитку. Ми відкрили дев'ять Центрів Едукації для дорослих", — сказав на церемонії міський голова Львова Андрій Садовий.

Львів отримав почесний статус від ЮНЕСКО — що це означає
Андрій Садовий на церемонії. Джерело: Львівська міська рада

Здобутки Львова для отримання статусу від ЮНЕСКО

  • Мережа Центрів Едукації (центрів освіти) для дорослих на базі бібліотек. Понад 13 000 мешканців брали участь у навчальних курсах. 88% учасників використовують здобуті навички для працевлаштування та збільшення доходу. 73% стали більш активними у громадському житті міста;
  • Реінтеграція ветеранів через створення освітніх можливостей. В межах цього проєкту ветерани та члени їхніх сімей отримують психологічну підтримку, кар’єрні консультації та бізнес-навчання;
  • Налагодження співпраці у сфері навчання впродовж життя із Південною Кореєю. У 2019 році для обміну досвідом делегація зі Львова відвідала корейські міста, також делегація корейських міст відвідала Львів.

Зазначимо, що Глобальна мережа міст, що навчаються від ЮНЕСКО, — міжнародна мережа, яка охоплює міста, які успішно просувають сферу навчання впродовж життя у своїх громадах. Мережа включає 356 міст-членів з усього світу.

Нагадаємо, раніше львівська міськрада за сприяння батальйону "Вовки да Вінчі" відкрила у місті рекрутинговий центр підрозділу завдяки досвіду співпраці з батальйоном у сфері реабілітації та протезування.

Додамо, Львів та Тренто підписали угоду про співпрацю, а Андрій Садовий отримав запрошення на інавгурацію Волонтерської столиці Європи, яка проходитиме в Італії.

міста
Львів
Україна
ЮНЕСКО
Андрій Садовий

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