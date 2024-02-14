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Львов получил почетный статус от ЮНЕСКО — что это значит

14 февраля 2024 23:03
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Львов получил почетный статус от ЮНЕСКО — что это значит
Мэр Львова Андрей Садовый на онлайн-церемонии предоставления городу статуса от ЮНЕСКО. Фото: Львовский городской совет
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Львов получил статус "Обучающийся город" в глобальной сети городов от ЮНЕСКО. Это позволит развивать потенциал города для большего усовершенствования действующих обучающих программ, разработки новых или проведения различных обменов между странами.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии Львова.

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"Полномасштабное вторжение России в Украину кардинально изменило мой город. Мы стали крупным гуманитарным, медицинским и реабилитационным центром нашей страны. Мы все время думаем об образовании, потому что без этого нет развития. Мы открыли девять Центров Эдукации для взрослых", — сказал на церемонии городской голова Львова Андрей Садовый.

Львов получил почетный статус от ЮНЕСКО - что это значит
Андрей Садовый на церемонии. Источник: Львовский городской совет

Достижения Львова для получения статуса от ЮНЕСКО

  • Сеть Центров Эдукации (центров образования) для взрослых на базе библиотек. Более 13 000 жителей принимали участие в учебных курсах. 88% участников используют полученные навыки для трудоустройства и увеличения дохода. 73% стали активнее в общественной жизни города;
  • Реинтеграция ветеранов через создание образовательных возможностей. В рамках этого проекта ветераны и члены их семей получают психологическую поддержку, карьерные консультации и бизнес-обучение;
  • Налаживание сотрудничества в области обучения на протяжении жизни с Южной Кореей. В 2019 году для обмена опытом делегация из Львова посетила корейские города, а также делегация корейских городов посетила Львов.

Отметим, что Глобальная сеть обучающихся от ЮНЕСКО городов — международная сеть, которая охватывает города, успешно продвигающие сферу обучения на протяжении жизни в своих общинах. Сеть включает 356 городов-членов по всему миру.

Напомним, ранее львовский горсовет при содействии батальона "Волки да Винчи" открыл в городе рекрутинговый центр подразделения благодаря опыту сотрудничества с батальоном в сфере реабилитации и протезирования.

Львов и Тренто подписали соглашение о сотрудничестве, а Андрей Садовый получил приглашение на инаугурацию Волонтерской столицы Европы, которая будет проходить в Италии.

города
Львов
Украина
ЮНЕСКО
Андрей Садовый

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