Львів випередив Київ за вартістю купівлі житла

Новобудова. Фото: Dim.ria

У Львові фіксують зростання вартості купівлі нерухомості. Місто посіло перше місце в Україні за цінами на житло, випередивши Київ.

Про це йдеться на сайті ЛУН.

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Ціни на житло у Львові

Станом на жовтень у Львові середня ціна за квадратний метр житла на вторинному ринку сягнула 65 тисяч гривень, а новобудовах — 56 тисяч гривень, що є найвищим показником у країні.

За словами експертів з нерухомості, таке зростання цін спричинене великим попитом на квартири у місті через збільшення населення під час війни. Водночас Львів є привабливим для інвестицій завдяки культурному та економічному значенню.

Ціни на новинці. Фото: ЛУН

Ціни на вторинці. Фото: ЛУН

А Київ, який завжди посідав перше місце у рейтингу вартості нерухомості, тепер на другому місці. Там середня вартість житла на вторинному ринку становить 60 тисяч гривень за квадратний метр та 53 тисячі гривень у новобудовах.

Далі за столицею йде Ужгород: там ціна за квадратний метр на вторинці сягає 55 тисячі доларів, а на новому — 48 тисяч гривень.

Нагадаємо, у Львові забудовник планує звести 25-поверховий будинок на місці, де розташована архітектурна спадщина.

Натомість мер міста Андрій Садовий звернувся до нардепів, аби унеможливити це будівництво.