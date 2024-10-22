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Львів посів перше місце в Україні за вартістю купівлі нерухомості — статистика ЛУН

22 жовтня 2024 16:45
Євгенія Брюховецька - редактор
Львів випередив Київ за вартістю купівлі житла
Новобудова. Фото: Dim.ria
Євгенія Брюховецька - редактор

У Львові фіксують зростання вартості купівлі нерухомості. Місто посіло перше місце в Україні за цінами на житло, випередивши Київ.

Про це йдеться на сайті ЛУН.

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Ціни на житло у Львові

Станом на жовтень у Львові середня ціна за квадратний метр житла на вторинному ринку сягнула 65 тисяч гривень, а новобудовах — 56 тисяч гривень, що є найвищим показником у країні. 

За словами експертів з нерухомості, таке зростання цін спричинене великим попитом на квартири у місті через збільшення населення під час війни. Водночас Львів є привабливим для інвестицій завдяки культурному та економічному значенню.

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Ціни на новинці. Фото: ЛУН
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Ціни на вторинці. Фото: ЛУН

А Київ, який завжди посідав перше місце у рейтингу вартості нерухомості, тепер на другому місці. Там середня вартість житла на вторинному ринку становить 60 тисяч гривень за квадратний метр та 53 тисячі гривень у новобудовах. 

Далі за столицею йде Ужгород: там ціна за квадратний метр на вторинці сягає 55 тисячі доларів, а на новому — 48 тисяч гривень. 

Нагадаємо, у Львові забудовник планує звести 25-поверховий будинок на місці, де розташована архітектурна спадщина. 

Натомість мер міста Андрій Садовий звернувся до нардепів, аби унеможливити це будівництво.

нерухомість квартири Львів ціни житло

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