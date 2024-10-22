Львов опередил Киев по стоимости покупки жилья

Львов занял первое место в Украине по стоимости покупки недвижимости — статистика ЛУН
Во Львове фиксируют рост стоимости покупки недвижимости. Город занял первое место в Украине по ценам на жилье, опередив Киев.
Об этом говорится на сайте ЛУН.
Цены на жилье во Львове.
По состоянию на октябрь, во Львове средняя цена за квадратный метр жилья на вторичном рынке достигла 65 тысяч гривен, а в новостройках — 56 тысяч гривен, что является самым высоким показателем в стране.
По словам экспертов по недвижимости, такой рост цен вызван большим спросом в городе из-за увеличения населения во время войны. В то же время Львов привлекателен для инвестиций благодаря культурному и экономическому значению.
А Киев, который всегда занимал первое место в рейтинге стоимости недвижимости, теперь на втором месте. Там средняя стоимость жилья на вторичном рынке составляет 60 тысяч гривен за квадратный метр и 53 тысяч гривен — в новостройках.
Далее за столицей идет Ужгород: там цена за квадратный метр на вторичке достигает 55 тысяч долларов, а на новом — 48 тысяч гривен.
Напомним, во Львове застройщик планирует построить 25-этажный дом на месте, где расположено архитектурное наследие.
Мэр города Андрей Садовый обратился к нардепам, чтобы сделать это невозможно.
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