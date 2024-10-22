Львов опередил Киев по стоимости покупки жилья

Новостройка. Фото: Dim.ria

Во Львове фиксируют рост стоимости покупки недвижимости. Город занял первое место в Украине по ценам на жилье, опередив Киев.

Об этом говорится на сайте ЛУН.

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Цены на жилье во Львове.

По состоянию на октябрь, во Львове средняя цена за квадратный метр жилья на вторичном рынке достигла 65 тысяч гривен, а в новостройках — 56 тысяч гривен, что является самым высоким показателем в стране.

По словам экспертов по недвижимости, такой рост цен вызван большим спросом в городе из-за увеличения населения во время войны. В то же время Львов привлекателен для инвестиций благодаря культурному и экономическому значению.

Цены на новинке. Фото: ЛУН

Цены на вторичке. Фото: ЛУН

А Киев, который всегда занимал первое место в рейтинге стоимости недвижимости, теперь на втором месте. Там средняя стоимость жилья на вторичном рынке составляет 60 тысяч гривен за квадратный метр и 53 тысяч гривен — в новостройках.

Далее за столицей идет Ужгород: там цена за квадратный метр на вторичке достигает 55 тысяч долларов, а на новом — 48 тысяч гривен.

Напомним, во Львове застройщик планирует построить 25-этажный дом на месте, где расположено архитектурное наследие.

Мэр города Андрей Садовый обратился к нардепам, чтобы сделать это невозможно.