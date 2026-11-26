Львів залишиться без світла: графіки відключень на сьогодні
Графіки відключення світла у Львові діятимуть сьогодні, 26 листопада. Деяким споживачам електропостачання обмежуватимуть двічі. Водночас одна черга буде зі світлом упродовж доби.
Про це повідомила пресслужба Львівобленерго, передає Новини.LIVE.
Графіки відключення світла у Львові 26 листопада
Сьогодні запроваджено такі графіки обмеження споживання електроенергії:
- 1.1 — світла не буде з 17:00 по 20:30;
- 1.2 — з 10:00 по 13:30;
- 2.1 — з 10:00 по 13:30;
- 2.2 — з 20:30 по 24:00;
- 3.1 — з 13:30 по 17:00;
- 3.2 — світло буде упродовж доби;
- 4.1 — з 08:00 по 10:00;
- 4.2 — з 10:00 по 13:30;
- 5.1 — з 17:00 по 20:00;
- 5.2 — з 08:00 по 10:00, з 13:30 по 17:00;
- 6.1 — з 08:00 по 10:00, з 17:00 по 20:30;
- 6.2 — з 13:30 по 17:00.
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А погода у Львові та області 26 листопада очікується хмарною з проясненнями. У другій половині дня місцями буде сніг та мокрий сніг. Крім того, синоптики попередили про ожеледицю.
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