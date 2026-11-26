Енергетик. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла у Львові діятимуть сьогодні, 26 листопада. Деяким споживачам електропостачання обмежуватимуть двічі. Водночас одна черга буде зі світлом упродовж доби.

Про це повідомила пресслужба Львівобленерго, передає Новини.LIVE.

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Графіки відключення світла у Львові 26 листопада

Сьогодні запроваджено такі графіки обмеження споживання електроенергії:

1.1 — світла не буде з 17:00 по 20:30;

1.2 — з 10:00 по 13:30;

2.1 — з 10:00 по 13:30;

2.2 — з 20:30 по 24:00;

3.1 — з 13:30 по 17:00;

3.2 — світло буде упродовж доби;

4.1 — з 08:00 по 10:00;

4.2 — з 10:00 по 13:30;

5.1 — з 17:00 по 20:00;

5.2 — з 08:00 по 10:00, з 13:30 по 17:00;

6.1 — з 08:00 по 10:00, з 17:00 по 20:30;

6.2 — з 13:30 по 17:00.

Графік погодинних відключень світла у Львові 26 листопада. Фото: Львівобленерго

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Як писали Новини.LIVE, у грудні для жителів Львова збережуться чинні тарифи на комунальні послуги та проїзд у громадському транспорті. Зокрема, за теплову енергію треба платити 1 468,11 грн за Гкал.

А погода у Львові та області 26 листопада очікується хмарною з проясненнями. У другій половині дня місцями буде сніг та мокрий сніг. Крім того, синоптики попередили про ожеледицю.

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