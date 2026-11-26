Энергетик. Фото: ДТЭК

Графики отключений электроэнергии во Львове будут действовать сегодня, 26 ноября. Некоторым потребителям электроснабжение будут ограничивать дважды. При этом одна очередь будет обеспечена электроэнергией в течение суток.

Об этом сообщила пресс-служба "Львовоблэнерго", передает Новини.LIVE.

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Графики отключения света во Львове 26 ноября

Сегодня введены следующие графики ограничения потребления электроэнергии:

1.1 — электричества не будет с 17:00 до 20:30;

1.2 — с 10:00 до 13:30;

2.1 — с 10:00 до 13:30;

2.2 — с 20:30 до 24:00;

3.1 — с 13:30 до 17:00;

3.2 — свет будет круглосуточно;

4.1 — с 08:00 до 10:00;

4.2 — с 10:00 до 13:30;

5.1 — с 17:00 до 20:00;

5.2 — с 08:00 до 10:00, с 13:30 до 17:00;

6.1 — с 08:00 до 10:00, с 17:00 до 20:30;

6.2 — с 13:30 до 17:00.

График почасовых отключений света во Львове 26 ноября. Фото: Львовоблэнерго

Львов — последние новости

Как писали Новини.LIVE, в декабре для жителей Львова сохранятся действующие тарифы на коммунальные услуги и проезд в общественном транспорте. В частности, за тепловую энергию нужно платить 1 468,11 грн за Гкал.

А погода во Львове и области 26 ноября ожидается облачной с прояснениями. Во второй половине дня местами будет снег и мокрый снег. Кроме того, синоптики предупредили об обледенении.

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