Львів'ян попередили про ремонт дороги з 1 квітня — де обмежать рух

Ремонт дороги. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Львові з 1 по 22 квітня буде тривати ремонт вул. Шота Руставелі, на ділянці від вул. Волоської до вул. Архипенка. Йдеться про верхню непарну сторону, по якій курсує лише приватний транспорт.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

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Рух приватних автомобілів у напрямку до центру буде організовано нижньою частиною вулиці, тобто так, як курсує громадський транспорт.

"За інформацією Галицької районної адміністрації, верхня частина вулиці Шота Руставелі, від вулиці Волоської до вул. Архипенка, у незадовільному стані. Дорожнє покриття на вулиці має значні нерівності на проїжджій частині та аварійні вибоїни", — йдеться у повідомленні.

Підрядна організація ШРП "Галицького району" відремонтує цю частину вулиці — перестелить бруківку, вирівнявши всі нерівності. Площа робіт — орієнтовно 400 кв. м. Внаслідок значного обсягу ремонту він триватиме до трьох тижнів.

У Львівській міській раді зазначили, що на зазначеній ділянці дороги громадський транспорт не курсує.

"На час ремонту приватний транспорт курсуватиме нижньою частиною вулиці Шота Руставелі, як це зараз робить громадський транспорт", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 1 квітня у Львівській міській раді розпочнеться скорочення персоналу. У мерії зникнуть три департаменти.

Також у Львові продають історичну віллу "Ломниця". Її побудували в 1911 році. Будівля є пам’яткою архітектури місцевого значення.